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Первые подснежники расцвели в Измайловском лесопарке
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Первые подснежники расцвели в Измайловском лесопарке 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Первые подснежники распустились на особо охраняемых природных территориях столицы. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Как уточнили в ведомстве, 11 апреля в Измайловском лесопарке заметили подснежник белоснежный. «Одинокий цветок грациозно покачивал белоснежным венчиком рядом с раскидистым деревом», − добавили в «Мосприроде».
Помимо этого, сотрудники ведомства сообщили, что в Царицыне зацвела лещина обыкновенная, а в долине Яузы появилось более 50 пролесок.
Ранее сообщалось о появлении первых подснежников в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Они расцвели в Теневом саду возле главного входа. Отмечается, что всего в «Аптекарском огороде» произрастают четыре вида первоцветов, включая подснежник Воронова, родиной которого является Кавказ, складчатый подснежник из Крыма, а также подснежник Элвеса (Восточное Причерноморье) и снежный (Европа, Кавказ, Закавказье).
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