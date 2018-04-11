Первые подснежники расцвели в Измайловском лесопарке

Первые подснежники распустились на особо охраняемых природных территориях столицы. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

Как уточнили в ведомстве, 11 апреля в Измайловском лесопарке заметили подснежник белоснежный. «Одинокий цветок грациозно покачивал белоснежным венчиком рядом с раскидистым деревом», − добавили в «Мосприроде».

Помимо этого, сотрудники ведомства сообщили, что в Царицыне зацвела лещина обыкновенная, а в долине Яузы появилось более 50 пролесок.