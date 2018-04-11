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Премьер-министр РФ: решения о повышении пенсионного возраста уже назрели
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Премьер-министр РФ: решения о повышении пенсионного возраста уже назрели 

Банки.ру 1 час назад
Решения об изменении пенсионного возраста в России должны приниматься, исходя из существующих реалий, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления перед депутатами Госдумы.
«Повышение пенсионного возраста — это очень сложный и очень важный вопрос, который мы обсуждаем на протяжении последних десяти лет. Наша страна, люди меняются, невозможно не отметить, что в настоящий момент у нас принципиально другая продолжительность жизни. Момент установления пенсионного возраста произошел в 30-е годы, когда продолжительность жизни была 39—41 год. Очевидно, что мы живем в другой стране, с другой медициной. При принятии решения о пенсионном возрасте не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Государство, исполнительная власть должны ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения назрели, их надо обсуждать и по ним надо определяться», — рассказал он.
Дмитрий Медведев также озвучил свою позицию по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам. Он рассказал, что в Советском союзе работающим пенсионерам пенсия выплачивалась лишь при выполнении определенных условий. «Моя бабушка работала сторожем и получала пенсию 40—50 рублей и зарплату порядка 60 рублей, все это суммировалось до переделенного предела. Мы выбрали другую модель, человек, который получает пенсию и зарплату, может получать оба источника существования», — сказал он.
По словам Медведева, возможно, что к индексации пенсий работающих пенсионеров удастся вернуться. «Мы были вынуждены от этого отказаться по экономическим причинам. Это не означает, что к этому вопросу нельзя вернуться. Но надо понимать, что финансовое положение работающих и неработающих пенсионеров оно разное», — заключил он.
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