Ещё
Пасхальный мастер-класс прошел на Ташкентской улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пасхальный мастер-класс прошел на Ташкентской улице 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В досуговом клубе «Поделимся» центра культуры досуга и спорта «Истоки» на Ташкентской улице, дом 34, корпус 3, состоялся мастер-класс, посвященный Светлому Христову Воскресению.
Участники мастер класса под руководством Носковой М. В. вылепили из соленого теста объемную фигурку ангела, которую можно использовать в качестве магнита на холодильник, подарить друзьям и родственникам на Пасху.
Мастер-классы в технике «Мукасольки» очень полюбились занимающимся, они с удовольствием принимают участие в творческом процессе и всегда ждут новых мероприятий. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Сотрудник центра «Лидер» из Выхина-Жулебина принял участие в конференции «Образы Москвы» Занятие по декупажу прошло в Выхине-Жулебине Благовещение в Выхине-Жулебине отметили чаепитием
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России507
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1400
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии457
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства267
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение