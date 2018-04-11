Пасхальный мастер-класс прошел на Ташкентской улице

В досуговом клубе «Поделимся» центра культуры досуга и спорта «Истоки» на Ташкентской улице, дом 34, корпус 3, состоялся мастер-класс, посвященный Светлому Христову Воскресению.

Участники мастер класса под руководством Носковой М. В. вылепили из соленого теста объемную фигурку ангела, которую можно использовать в качестве магнита на холодильник, подарить друзьям и родственникам на Пасху.

Мастер-классы в технике «Мукасольки» очень полюбились занимающимся, они с удовольствием принимают участие в творческом процессе и всегда ждут новых мероприятий. (вт)