Вешняковские школьники позаботились о птицах

Учащиеся четвертого класса школы №402 им. Алии Молдагуловой приняли участие в экологической акции «Птицам нужна забота!».

Инициаторами мероприятия стали депутаты Советов депутатов районов Перово и Вешняки. Сначала школьникам разъяснили, почему птицы так нуждаются в нашей поддержке и в какой период это особенно актуально. Птицы особенно уязвимы в зимний период, но и весной они всё ещё нуждаются в подкормке.

Ребята с удивлением узнали, что если птиц регулярно подкармливать в одной и той же кормушке, они включают её в свой ежедневный маршрут. Многим тут же захотелось «приручить» пернатых, чтобы потом наблюдать за тем, как они лакомятся зёрнышками.

Домашним заданием стало изготовление правильных кормушек с козырьками, не позволяющими осадкам попасть на корм. Получившиеся кормушки четвероклассники с удовольствием развесили на деревьях.

Следующей зимой акция будет продолжена.