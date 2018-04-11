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Вешняковские школьники позаботились о птицах
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Вешняковские школьники позаботились о птицах 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Учащиеся четвертого класса школы №402 им. Алии Молдагуловой приняли участие в экологической акции «Птицам нужна забота!».
Инициаторами мероприятия стали депутаты Советов депутатов районов Перово и Вешняки. Сначала школьникам разъяснили, почему птицы так нуждаются в нашей поддержке и в какой период это особенно актуально. Птицы особенно уязвимы в зимний период, но и весной они всё ещё нуждаются в подкормке.
Ребята с удивлением узнали, что если птиц регулярно подкармливать в одной и той же кормушке, они включают её в свой ежедневный маршрут. Многим тут же захотелось «приручить» пернатых, чтобы потом наблюдать за тем, как они лакомятся зёрнышками.
Домашним заданием стало изготовление правильных кормушек с козырьками, не позволяющими осадкам попасть на корм. Получившиеся кормушки четвероклассники с удовольствием развесили на деревьях.
Следующей зимой акция будет продолжена.
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