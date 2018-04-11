«Даже если браконьер заплатил штраф, надо лишать его оружия». Тюменское Госохотуправление пытается повлиять на судебную практику

«Судебная практика у меня лично вызывает нарекания. Если браконьер признается в преступлении, кается, на заседании суда посыпает голову пеплом, ему достаточно оплатить штрафы, и он освобождается от уголовной ответственности. Я в коРусское национальное единство *запрещены в РФ »>рне с этим не согласен. Такие решения мы всегда обжалуем», — говорит он.

При этом, отмечает Щепелин, наказания для нелегальных охотников все-таки ужесточаются, хотя бы в части штрафов: раньше за незаконную добычу косули пришлось бы заплатить порядка шестидесяти тысяч, сейчас — 180. А если охоту вели на землях заказника, счет идет на сотни тысяч рублей.

По мнению руководителя ведомства, если на браконьера не заводят уголовное дело, то необходимо по крайней мере лишить его разрешения на охоту и лицензии на оружие.