На неделю в Рязани отменят несколько электричек

С 12 по 18 апреля железнодорожники будут ремонтировать второй путь главного пути на перегоне Лесок — Листвянка в Рязанской области , сообщает пресс-служба МЖД. Специалисты планируют отремонтировать до восьми километров железнодорожного полотна, в том числе заменят рельсошпальную решетку, проведут глубокую очистку щебеночного балласта и выполнят укладку рельсовых плетей. Работы будут проходить в круглосуточном режиме в несколько смен. Во время ремонта график движения некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится. Временно из расписания выведут несколько пригородных составов: Рязань-1 — Гавердово;Гавердово — Рязань-1;Рязань-1 — Сасово;Сасово — Рязань-1.