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На неделю в Рязани отменят несколько электричек
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На неделю в Рязани отменят несколько электричек 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
С 12 по 18 апреля железнодорожники будут ремонтировать второй путь главного пути на перегоне Лесок — Листвянка в Рязанской области, сообщает пресс-служба МЖД. Специалисты планируют отремонтировать до восьми километров железнодорожного полотна, в том числе заменят рельсошпальную решетку, проведут глубокую очистку щебеночного балласта и выполнят укладку рельсовых плетей. Работы будут проходить в круглосуточном режиме в несколько смен.
Во время ремонта график движения некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится. Временно из расписания выведут несколько пригородных составов:
Рязань-1 — Гавердово;Гавердово — Рязань-1;Рязань-1 — Сасово;Сасово — Рязань-1.
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