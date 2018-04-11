Денис Мантуров: За последние два года доля отечественного оборудования в горнодобывающей отрасли увеличилась с 57 до 74%

Глава Минпромторга России отметил эффективную работу по повышению технологической независимости горнодобывающего сектора.

За последние два года при активном участии бизнеса в импортозамещении удалось нарастить долю отечественного оборудования на внутреннем рынке с 57 до 74%. Для этого со своей стороны мы задействовали все необходимые меры господдержки, суммарно на 2 млрд рублей

рассказал он.

С учетом созданного задела внутри страны, основной задачей становится расширение экспорта российского горнорудного оборудования. Министр обратил внимание, что показатели экспорта сегодня не соответствуют уровню конкурентоспособности продукции отечественных машиностроителей.

Примером тому служат представленные на выставке проходческие и добычные комплексы, поставляемые в периметр СНГ и 30-ти стран дальнего зарубежья, — сообщил глава ведомства и продолжил. — Вы также сможете увидеть образцы новейшего оборудования с автоматизированным управлением на основе «безлюдных» технологий и с возможностью дистанционного цифрового подключения. А это основной мировой тренд развития добывающей отрасли с учетом ужесточения требований к безопасности шахтных и карьерных работ

Для продвижения на всех перспективных внешних рынках в настоящее время существуют необходимые ресурсы и широкий набор инструментов экспортной поддержки, распространяющихся и на продукцию тяжелого машиностроения.

В завершении торжественной церемонии Денис Мантуров совместно с председателем Высшего горного совета Юрием Шафраником осмотрел стенды ведущих отечественных горнодобывающих и машиностроительных предприятий со всей России, среди которых ООО «Юргинский машиностроительный завод», АО «Копейский машиностроительный завод», ЗАО «Дробмаш», ОАО «Завод бурового оборудования», ПАО «ФосАгро» и многие другие.

В рамках основных мероприятий «ГОРПРОМЭКСПО» также состоится ежегодный IV Национальный горнопромышленный форум, в котором примут участие руководители ведущих российских компаний горной промышленности, учреждений горной науки и образования, представители профильных комитетов Государственной Думы Российской Федерации Совета Федерации , а также федеральных и региональных органов исполнительной власти. В ходе дискуссий будут рассмотрены вопросы развития несырьевого экспорта в горнодобывающей отрасли и горного машиностроения, реализация межгосударственных программ по инновационному промышленному сотрудничеству, перспективы международного рынка минеральных ресурсов и другие актуальные темы отрасли.

Справочно

Международная выставка-форум «ГОРПРОМЭКСПО-2018» организована Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Горнопромышленники России». Мероприятие посвящено развитию отраслей минерально-сырьевого комплекса и продвижению российских экспортеров на международном рынке. Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России» учреждено в апреле 1999 года, и все это время ведет конструктивную работу по укреплению сотрудничества между горным сообществом и органами государственной власти по всей России. «ГОРПРОМЭКСПО — 2018» призвано стать площадкой для решения основных задач отрасли и обмена опытом, а также для повышения эффективности и конкурентоспособности отраслей отечественного минерально-сырьевого комплекса.