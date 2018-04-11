Цена снега. Кто платит за уборку во дворах Югры?

Каждый месяц жильцы получают квитанции, в которых отдельной графой прописана цена за уборку и вывоз снега. Но вот как узнать, сколько кубометров в реальности вывезла УК и действительно ли она утилизировала его? В разгар сезона снежных субботников общественники решили разобраться, за что в действительности платят граждане.

Дворовые «эвересты»

Оказывается, за уборку снега платят жители только 12 муниципалитетов округа. В остальных десяти эти работы заложены в местный бюджет и, по признанию чиновников, выполняются не так качественно. При этом у каждой управляющей компании свои расценки, которые никем в Югре не контролируются. Активисты ОНФ в Югре еще месяц назад пытались разобраться с ценообразованием на уборку снега в Ханты-Мансийске . «Дорожно-эксплуатационное предприятие (ДЭП) оказалось не готовым предоставить объективные данные по нашему запросу, есть риски, что УК могут дважды брать с граждан плату за утилизацию снега», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Дубовец.

Единственное, что могут делать жильцы — это контролировать работу и фиксировать количество вывезенных кубов со двора. Для этого УК должна предоставить акт выполненных работ старшему по дому на основании договора об обслуживании.

Порой только знание своих прав помогает собственникам добиться качественной работы от УК. «У нас сбросили снег с крыши и завалили скамейки, вход в подъезды. Два дня пробирались через сугробы, потом вычитал, что снег, сброшенный с крыш и козырьков подъездов на тротуары, проезды, площадки входных групп домов, должны убирать незамедлительно. Позвонил, тут же все убрали. Там же прочитал, что запрещено сбрасывать снег на детские, спортивные площадки, малые архитектурные формы и деревья», — рассказал хантымансиец Дмитрий Соколов

Растает сам?

Мало кто задумывается, что происходит со снегом после уборки. Его должны вывозить на специальные полигоны и утилизировать, не нанося вред окружающей среде, и за это мы тоже платим. Казалось бы, какой вред может быть от снега? На самом деле снежные массы содержат тяжелые металлы, мусор и отходы производства.

Ханты-мансийский полигон с виду — огромная площадка снежных гор посреди поля, к которой непрерывным потоком едут КАМАЗы. Единственное, что выдает это место за организованное, — будка охранника и огороженная зона с двумя трубами — это первая в округе снегоплавильная установка ОСА-21.38.50 с производительностью 200 кубов в час, она помогает коммунальщикам.

За эту зиму, включая март, здесь расплавили около 160 тысяч м3. При этом только за первый квартал 2018 года из города вывезли 450 тысяч м3 снега, а сезонный объем составляет 600-700 тысяч кубометров. Получается, остальная часть снега просто тает. «Некоторые муниципалитеты округа планируют приобретать подобные снегоплавильные установки, хотелось бы разобраться, насколько эффективно такое вложение средств», — рассуждает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печерица.

Общественники в очередной раз поднимают вопрос оснащенности полигона, ведь он находится на водоохранной зоне реки Иртыш, и необходима тщательная гидроизоляция для утилизации сточных вод. При этом из-за климатических условий региона снег не успевает таять и летом образуется огромная черная ледяная глыба.

«Снежная глыба образовалась до использования снегоплавильной машины и предприятие привлечено к ответственности. Мы проделали большую работу с целью соблюдения природоохранных требований», — подчеркивает эколог Оксана Шульга.

Устранить уже причиненный вред от снежного полигона ДЭП помогут Югорский госуниверситет и ООО «Экотерра», которые разработали специальный проект. Общественники обещают проконтролировать эту работу.