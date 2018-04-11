Минтранс Подмосковья определил лучших перевозчиков в сфере общественного транспорта в январе-марте

Определены лучшие перевозчики в сфере общественного транспорта в Подмосковье за январь-март 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье определены 10 лучших перевозчиков общественного транспорта за I квартал 2018 г. Рейтинг перевозчиков в Московской области формируется ежеквартально с сентября 2017 г. На этот раз в списке лучших перевозчиков Подмосковья лидирующие три позиции по ключевым показателям занимают ООО «Городской автобусный парк» городского округа Клин и межрегиональные перевозчики ООО «Регион Авто» и ГУП МО «Мострансавто», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четвертое место в рейтинге разделили между собой три перевозчика: ИП Жениленко Л. В. из городского округа Чехов, ООО «ККБ-Буслайн» из городского округа Мытищи и подольский перевозчик ООО «Скиф-Транс». Пятую позицию заняло ОАО «Рата» из городского округа Дубна, а шестую — ООО «Посадтрансавто», предоставляющее услуги пассажирских перевозок в Пушкинском районе. Седьмое и восьмое место разделили между собой межмуниципальный перевозчик ООО «Аврора» и работающее на территории городского округа Королев ООО «Автотрэвэл» соответственно. Девятую позицию занял перевозчик ООО «АвтоКарз» из городского округа Лыткарино . ООО «Автотрансмобил» из городского округа Раменское и серпуховский перевозчик ООО «Автотранссервис-2» поделили между собой 10-е место.

«Мы не случайно выбрали такие критерии для рейтингования: показатель по ДТП, количество транзакций по карте «Стрелка», средний возраст парка, количество поступивших жалоб от жителей, регулярность рейсов и предоставление данных в Региональную навигационно-информационную систему. Именно на эти недостатки в работе перевозчиков наиболее часто указывают пассажиры. Такое рейтингование позволит усилить контроль за качеством предоставляемых услуг перевозчиками», — отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.