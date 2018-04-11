«Всю нашу космическую госкорпорацию обогнала частная американская компания Space X»

«Полвека назад мы были первыми. К сожалению, я могу констатировать, что время, когда Россия была безусловным лидером в космосе, прошло. Большая часть наших достижений мирового уровня были совершены многие десятилетия назад. Гагарин, достижение Луны, Венеры, Марса были более 40 лет назад. Повод для законной гордости Роскосмоса , первое место в мире по количеству коммерческих запусков в космос, также в прошлом.

Сейчас всю нашу космическую госкорпорацию обогнала частная американская компания Space X.

К сожалению, общее состояние российской космонавтики сейчас не самое лучшее. Но тем не менее, есть области и отдельные проекты, в которых мы первые до сих пор. Длительные космические полеты и вообще космическая медицина и биология — здесь мы безусловные лидеры. Ракетные двигатели для ракет и спутников — это то, что успешно продается за рубеж. Наши научные приборы стоят на американских и европейских автоматических межпланетных станциях. Российский проект „Радиоастрон“ с широким международным участием — это самый лучший в мире телескоп, который когда либо создавался.

Космонавтика в России жива и развивается. Пусть и не так быстро, как всем нам бы хотелось».