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В ЕП предложили поддержать новые антироссийские санкции США
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В ЕП предложили поддержать новые антироссийские санкции США 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Глава фракции либералов в Европейском парламенте Ги Верхофстадт призвал власти ЕС последовать за решением США и подготовить новые санкции против России.
«ЕС должен последовать за США в подготовке новых санкций в отношении ближнего круга (президента России Владимира) Путина и содействовать изменению курса», — передает РИА «Новости» сообщение Верхофстадт в Twitter.
Он также мотивировал свое предложение «использованием (президентом Сирии Башаром) Асадом химического оружия против гражданского населения».
Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% — это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.
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