В ЕП предложили поддержать новые антироссийские санкции США

«ЕС должен последовать за США в подготовке новых санкций в отношении ближнего круга (президента России Владимира ) Путина и содействовать изменению курса», — передает РИА «Новости» сообщение Верхофстадт в Twitter.

Он также мотивировал свое предложение «использованием (президентом Сирии Башаром) Асадом химического оружия против гражданского населения».

Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% — это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.