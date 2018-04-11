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Орлов: Архангельской области нужен научный подход в решении экономических вопросов
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Орлов: Архангельской области нужен научный подход в решении экономических вопросов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил о необходимости поиска новых, научных и инновационных, решений в ряде отраслей экономики региона. Такое заявление он сделал в послании Законодательному собранию области, сообщает в среду пресс-служба администрации субъекта.
"Нам необходимы востребованные временем решения в аграрном комплексе, вплоть до создания новых видов продукции, в строительстве и транспорте, в энергетике, в создании и внедрении биотехнологий. Мы ожидаем от архангельских ученых большей помощи в решении социально-экономических задач региона", — приводит слова губернатора пресс-служба.
Так, губернатор попросил подготовить список приоритетных направлений в развитии науки области. «Считаю необходимым подготовить и утвердить перечень приоритетных направлений развития науки и технологий в Архангельской области», — заявил он.
Также губернатор поручил правительству региона совместно с Северным Арктическим федеральным университетом и другими заинтересованными структурами до конца года сформировать целостные системы внедрения и поддержки инноваций в Поморье.
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