Орлов: Архангельской области нужен научный подход в решении экономических вопросов 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил о необходимости поиска новых, научных и инновационных, решений в ряде отраслей экономики региона. Такое заявление он сделал в послании Законодательному собранию области, сообщает в среду пресс-служба администрации субъекта.
"Нам необходимы востребованные временем решения в аграрном комплексе, вплоть до создания новых видов продукции, в строительстве и транспорте, в энергетике, в создании и внедрении биотехнологий. Мы ожидаем от архангельских ученых большей помощи в решении социально-экономических задач региона", — приводит слова губернатора пресс-служба.
Так, губернатор попросил подготовить список приоритетных направлений в развитии науки области. «Считаю необходимым подготовить и утвердить перечень приоритетных направлений развития науки и технологий в Архангельской области», — заявил он.
Также губернатор поручил правительству региона совместно с Северным Арктическим федеральным университетом и другими заинтересованными структурами до конца года сформировать целостные системы внедрения и поддержки инноваций в Поморье.