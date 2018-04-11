Орлов: Архангельской области нужен научный подход в решении экономических вопросов

"Нам необходимы востребованные временем решения в аграрном комплексе, вплоть до создания новых видов продукции, в строительстве и транспорте, в энергетике, в создании и внедрении биотехнологий. Мы ожидаем от архангельских ученых большей помощи в решении социально-экономических задач региона", — приводит слова губернатора пресс-служба.

Так, губернатор попросил подготовить список приоритетных направлений в развитии науки области. «Считаю необходимым подготовить и утвердить перечень приоритетных направлений развития науки и технологий в Архангельской области», — заявил он.

Также губернатор поручил правительству региона совместно с Северным Арктическим федеральным университетом и другими заинтересованными структурами до конца года сформировать целостные системы внедрения и поддержки инноваций в Поморье.