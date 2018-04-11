Медведев: закон о запрете создания гостиниц в жилом фонде должен заработать с 1 октября

"Мы подходы президента будем реализовывать, — заявил он. — Вступление в силу этого закона, где-то с 1 октября текущего года. Тот законопроект, который должен вступить в силу, на мой взгляд, должен предусматривать обратную силу действия этого закона и его распространения на те гостиницы, я предлагаю вообще термин «хостелы» не использовать, его нет в нашем законодательстве, которые были созданы до введения его в силу".

При этом Медведев высказался за «весьма жесткие ограничения, связанные с функционированием такого рода гостиниц, включая право вето со стороны жильцов на создание этих гостиниц, чтобы конечное слово оставалось за жильцами, а не за теми, кто пытается эти гостиницы создавать».