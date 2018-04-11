Доброе утро, Яроколамск! Мусорный скандал обрастает мемами

Который день трясёт Ярославль от мусорного скандала. Вечерняя новость о том, что столичные отходы все-таки хотят, помогая Подмосковью , везти в Ярославскую область , вообще не дала спокойно уснуть. Сегодня тема стала раскручиваться с новой силой. Через полчаса в областном правительстве пройдёт брифинг. Заместитель председателя областного правительства Роман Колесов ответит на все вопросы по «мусорной» теме (материал с брифинга появится на сайте 76.ru, следите за обновлениями). А тем временем скандал обрастает шутками.

Публикуем самые яркие мемы:

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Депутаты спросили у губернатора, не повезут ли к нам московский мусор, но ответа не получили

Сидор объединил острые темы весны

В пост губернатора Сидор добавил коллаж, взяв за его основу памятник женщины, держащей на руках умирающего солдата

Жители города переживают: на повторится ли в Ярославле история Волоколамска

Теперь можно не переживать