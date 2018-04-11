Раввин Лазар: попытки преуменьшить масштаб преступлений нацизма недопустимы

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Главный раввин России Берл Лазар в День освобождения узников концлагерей сделал заявление для общественности, в котором выразил благодарность солдатам и офицерам Красной армии и призвал дать «самый решительный отпор» любым оправданиям нацизма и попыткам возродить нацистскую практику в наши дни.

Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

"День освобождения узников фашистских концлагерей, который сегодня отмечает мировое сообщество, — это, прежде всего, день, когда надо сказать спасибо нашим ветеранам. И тем, кто прошел концлагеря и чудом выжил, и, разумеется, тем, кто их спас: солдатам и офицерам стран-союзников, в первую очередь солдатам и офицерам Красной армии, которая освободила большинство нацистских «фабрик смерти». Давайте оглянемся вокруг: может быть, кто-то из этих героев живет рядом с нами, и мы можем выразить им свою признательность, словом и делом", — говорится в заявлении Берла Лазара, которое распространила его пресс-служба.

По словам главного раввина, необходимо усвоить уроки той страшной трагедии и сделать все возможное, чтобы исключить ее повторение где бы то ни было в будущем.

"70 лет назад, когда на Нюрнбергском процессе были обнародованы страшные факты о нацистской системе геноцида и массового истребления людей, родился лозунг: «Не забудем, не простим». Я верю, что он и сегодня сохраняет свою актуальность. Преступления, совершенные во время Второй мировой войны, это не просто история — это история, продолжающая влиять на современность. Недаром до сих пор продолжаются попытки преуменьшить масштаб преступлений нацизма, попытки пересмотреть ответственность тех или иных лиц или движений, сотрудничавших с нацизмом, даже объявить их «борцами за национальное освобождение»! Любым таким действиям необходимо давать самый решительный отпор, вплоть до уголовной ответственности: это наш долг и перед бывшими узниками нацизма, и перед теми, кто рисковал жизнью, освобождая этих узников из лагерей", — сказал Лазар.

Точно так же, продолжил он, как нельзя позволить забыть историю, нельзя прощать те государства и режимы, которые так или иначе повторяют нацистскую практику в наши дни. Раввин признал, что, «к сожалению, есть еще немало стран, правители которых проводят в жизнь расистские законы, создают концлагеря для оппозиции, ведут войну с собственным народом и устраивают провокации против соседей».

"Убежден, что с существованием подобных режимов нельзя мириться. Здесь недопустимы рассуждения о «государственном суверенитете» или «невмешательстве во внутренние дела»: ведь такое «невмешательство» оборачивается гибелью многих тысяч людей. Мировое сообщество после Второй мировой войны создало механизмы для обуздания террористических режимов: надо просто их реально использовать, чтобы не было больше нигде концлагерей, чтобы не было репрессий против гражданского населения, чтобы не лилась кровь невинных", — отмечается в заявлении.