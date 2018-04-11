США используют неконкурентные способы борьбы за рынки, заявил Медведев

"Сейчас они под другим соусом, под разговоры о том, что мы пытаемся наказывать русских, которые, мол, плохо себя ведут, на самом деле используют неконкурентные способы борьбы за экономические рынки. Это именно и так надо называть. И это должно получить соответствующую оценку, в том числе и в рамках решений различного рода торговых институтов", — заявил Медведев, отвечая на вопросы по итогам доклада о деятельности правительства в Госдуме

"Мы, кстати, не исключаем возможность и обращения за защитой в эти торговые институты", — подчеркнул он.

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