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США используют неконкурентные способы борьбы за рынки, заявил Медведев
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США используют неконкурентные способы борьбы за рынки, заявил Медведев 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Действиям США, которые используют неконкурентные способы борьбы за рынки, должны дать оценку международные торговые институты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас они под другим соусом, под разговоры о том, что мы пытаемся наказывать русских, которые, мол, плохо себя ведут, на самом деле используют неконкурентные способы борьбы за экономические рынки. Это именно и так надо называть. И это должно получить соответствующую оценку, в том числе и в рамках решений различного рода торговых институтов", — заявил Медведев, отвечая на вопросы по итогам доклада о деятельности правительства в Госдуме.
"Мы, кстати, не исключаем возможность и обращения за защитой в эти торговые институты", — подчеркнул он.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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