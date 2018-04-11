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Медведев сообщил подробности о кадровых сокращениях в бюджетной сфере
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Медведев сообщил подробности о кадровых сокращениях в бюджетной сфере 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кадровая политика по оптимизации бюджетной сети в России должна быть продолжена, однако при этом необходимо сделать так, чтобы при этом процессе не пострадали люди, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Если говорить о сокращении штатов… в ряде случаев оптимизация численности была изначально необходима, и мы об этом открыто говорили. В ряде случаев эта оптимизация была либо не запланированной, либо неправильной, и приходилось корректировать решения, связанные с такой оптимизацией", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.
По его мнению, «подобного рода кадровые решения все равно должны быть продолжены».
"Я имею в виду необходимость в целом оптимизации всей бюджетной сети: так, чтобы и люди не пострадали, но и в то же время, чтобы бюджетная сеть была достаточно прозрачной, понятной управляемой и современной", — добавил Медведев.
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