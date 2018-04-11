Медведев заявил о необходимости обсудить вопрос повышения пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев , выступая с отчетом в Госдуме , заявил, что решение о повышении пенсионного возраста уже назрело, его нужно обсуждать и определяться по нему.

«При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений, но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения (о повышении пенсионного возраста. — RNS) назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться», — заявил Медведев.

Премьер-министр отметил, что момент установления пенсионного возраста пришелся на 1930-е годы, когда продолжительность жизни в стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас — 39-41 год.

«Очевидно, что мы живем в другой стране, с другой медициной», — сказал Медведев.