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Совет Федерации одобрил в качестве новой меры пресечения в России «запрет на определенные действия»
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Совет Федерации одобрил в качестве новой меры пресечения в России «запрет на определенные действия» 

Интересант 1 час назад
Совет федерации одобрил Закон о введении в Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой меры пресечения — запрета на определенные действия — одобрил сегодня Совет Федерации. Ранее норма была одобрена Государственной думой.
В новой статье УПК РФ говорится, что подозреваемому или обвиняемому может быть запрещено приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния; общаться с определенными людьми — свидетелями и потерпевшими; выходить из дома в определенные периоды времени; пользоваться средствами связи.
Кроме того, водителям, устроившим ДТП с пострадавшими могут запретить управлять транспортным средством, лишив на время судебного разбирательства водительских прав. Суд теперь сможет при избрании меры пресечения в виде залога или домашнего ареста «возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов».
Следить за соблюдением запрета будет Федеральная служба исполнения наказаний при помощи, в частности, электронных браслетов.
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