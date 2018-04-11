Совет Федерации одобрил в качестве новой меры пресечения в России «запрет на определенные действия»

В новой статье УПК РФ говорится, что подозреваемому или обвиняемому может быть запрещено приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния; общаться с определенными людьми — свидетелями и потерпевшими; выходить из дома в определенные периоды времени; пользоваться средствами связи.

Кроме того, водителям, устроившим ДТП с пострадавшими могут запретить управлять транспортным средством, лишив на время судебного разбирательства водительских прав. Суд теперь сможет при избрании меры пресечения в виде залога или домашнего ареста «возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов».