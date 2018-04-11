Северяне сдадут онлайн-зачет по финансовой грамотности

Жители Поморья смогут проверить уровень своей финансовой грамотности в режиме онлайн. До 21 апреля все желающие сдадут всероссийский зачет.

Чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте проекта и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат. Вопросы разбиты на несколько групп — инвестиции, мошенничество, страхование, пенсионная система и другие.

Тем, кто не наберет нужное количество правильных ответов, система выдаст вежливое «к сожалению, ваших знаний оказалось недостаточно, чтобы успешно сдать зачет». Тогда организаторы пришлют ссылки на информационные материалы. Ознакомившись с ними, участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.

— Цель этого проекта — дать возможность каждому желающему повысить уровень своей финансовой грамотности самостоятельно, а самое главное — предоставить человеку все необходимые для этого ресурсы: ссылки на материалы, которые позволят это сделать в онлайн-режиме. Мы благодарны Банку России и Национальной открытой школе за то, что они откликнулись и поддержали эту инициативу, — сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева

Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян ежегодным.