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Северяне сдадут онлайн-зачет по финансовой грамотности
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Северяне сдадут онлайн-зачет по финансовой грамотности 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Жители Поморья смогут проверить уровень своей финансовой грамотности в режиме онлайн. До 21 апреля все желающие сдадут всероссийский зачет.
Чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте проекта и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат. Вопросы разбиты на несколько групп — инвестиции, мошенничество, страхование, пенсионная система и другие.
Тем, кто не наберет нужное количество правильных ответов, система выдаст вежливое «к сожалению, ваших знаний оказалось недостаточно, чтобы успешно сдать зачет». Тогда организаторы пришлют ссылки на информационные материалы. Ознакомившись с ними, участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.
— Цель этого проекта — дать возможность каждому желающему повысить уровень своей финансовой грамотности самостоятельно, а самое главное — предоставить человеку все необходимые для этого ресурсы: ссылки на материалы, которые позволят это сделать в онлайн-режиме. Мы благодарны Банку России и Национальной открытой школе за то, что они откликнулись и поддержали эту инициативу, — сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян ежегодным.
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