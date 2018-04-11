Макаревич: Поклонники спасли «Машину времени» от произвола властей

36 лет назад, 11 апреля 1982 года в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья «Рагу из синей птицы», в которой резко критиковалось творчество группы «Машина Времени». Автором статьи был Николай Кривомазов — собственный корреспондент издания в г. Красноярске , письмо также подписали несколько видных деятелей советского искусства.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич в эфире НСН напомнил, что в то время после подобной публикации группа должна была быть расформирована, однако коллектив спасло вмешательство поклонников.

«Это была не первая критическая статья, которая в наш адрес выходила, просто до этого они выходили в менее значимых изданиях. Задумка-то была, конечно, нас прихлопнуть. В те времена после такой статьи в такой газете Министерство культуры обязано было отреагировать. Они должны были собраться и как минимум расформировать такую команду. Но «Комсомолка» получила неожиданно огромное количество писем, где нас защищали. Их жгли мешками во дворе, а они все шли и шли. Тогда они немножко вздрогнули и перевели все в уровень дискуссии, мол, мы же просто обсуждаем, взгляды могут быть разные… Мы тогда, наверное, первый раз поняли, какое количество людей в стране нас поддерживает. И все обошлось. Мы посидели пару месяцев на репетиционном периоде и продолжили заниматься своим делом», — заявил он.

Макаревич рассказал, как ему подарили клип Андрей Макаревич также посетовал, что в нынешней России подобная ситуация вряд ли завершилась бы столь благополучно.

«Сегодня все по-другому. Во-первых, никого не интересуют эти статьи, а во-вторых, если кто-то и вздумает бороться за справедливость и кого-то поддерживать, то это будет несравненно меньшее количество людей, чем в начале 80-ых, к сожалению», — отметил он.

«Машина времени» — советская и российская рок-группа, она была основана Андреем Макаревичем в 1969 году. В 1980 группа была признана официальными властями, войдя в состав «Росконцерта» в качестве самостоятельного ансамбля.