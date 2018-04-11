Потерявшаяся в петербургском метро хаски воссоединилась с хозяином 

Владелец потерявшейся в петербургском метро собаки нашелся. Об этом написал сам хозяин хаски в соцсетях.
В среду утром, 11 апреля, петербуржцы написали в социальных сетях о том, что на станции метро «Академическая» бегает собака породы хаски и, похоже, ищет хозяина. Животное выбежало на платформу из вагона.
Как написало ИА Nation News, пес был в ошейнике и выглядел ухоженным. Через какое-то время под постом во «ВКонтакте» появился комментарий хозяина, который написал, что он забрал своего четвероногого друга домой. Также мужчина поблагодарил всех неравнодушных и добавил, что Тима (кличка пса) находится в шоке.
Граждан Израиля нашел своего питомца породы хаски, благодаря тому что пес умел петь. Собаку нашли в бедуинском поселке, а затем доставили в полицейский участок. Сотрудники правоохранительных органов вспомнили о заявлении мужчины, который ранее сообщил о пропаже животного. Израильтянин попросил стражей порядка включить песню из заставки детской передачи «Солнышко», пояснив, что, если пес запоет, то «это точно его собака».