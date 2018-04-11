Ещё
Потерявшаяся в петербургском метро хаски воссоединилась с хозяином
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потерявшаяся в петербургском метро хаски воссоединилась с хозяином 

360tv.ru 1 час назад
Владелец потерявшейся в петербургском метро собаки нашелся. Об этом написал сам хозяин хаски в соцсетях.
В среду утром, 11 апреля, петербуржцы написали в социальных сетях о том, что на станции метро «Академическая» бегает собака породы хаски и, похоже, ищет хозяина. Животное выбежало на платформу из вагона.
Как написало ИА Nation News, пес был в ошейнике и выглядел ухоженным. Через какое-то время под постом во «ВКонтакте» появился комментарий хозяина, который написал, что он забрал своего четвероногого друга домой. Также мужчина поблагодарил всех неравнодушных и добавил, что Тима (кличка пса) находится в шоке.
Граждан Израиля нашел своего питомца породы хаски, благодаря тому что пес умел петь. Собаку нашли в бедуинском поселке, а затем доставили в полицейский участок. Сотрудники правоохранительных органов вспомнили о заявлении мужчины, который ранее сообщил о пропаже животного. Израильтянин попросил стражей порядка включить песню из заставки детской передачи «Солнышко», пояснив, что, если пес запоет, то «это точно его собака».
360tv.ru: последние новости
Экономист рассказал, насколько упадет рубль «Энергия» и S7 начали разработку недорогой многоразовой ракеты МЧС обнаружило нарушения правил пожарной безопасности в двух ТЦ в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России537
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1400
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии458
Рынок отреагировал на заявление Трампа34
Первые кадры с места крушения Ил-7679
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение