Потерявшаяся в петербургском метро хаски воссоединилась с хозяином

Владелец потерявшейся в петербургском метро собаки нашелся. Об этом написал сам хозяин хаски в соцсетях.

В среду утром, 11 апреля, петербуржцы написали в социальных сетях о том, что на станции метро «Академическая» бегает собака породы хаски и, похоже, ищет хозяина. Животное выбежало на платформу из вагона.

Как написало ИА Nation News, пес был в ошейнике и выглядел ухоженным. Через какое-то время под постом во «ВКонтакте» появился комментарий хозяина, который написал, что он забрал своего четвероногого друга домой. Также мужчина поблагодарил всех неравнодушных и добавил, что Тима (кличка пса) находится в шоке.