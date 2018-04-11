Усиленные меры безопасности введут на Дону с 25 мая 

Усиленные меры безопасности введут в Ростовской области с 25 мая.
Согласно информации из официальных источников, усиленные меры безопасности вводятся до 25 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.
В период их действия на Дону будет запрещен оборот гражданского и служебного оружия.
Жителям области рекомендуется хранить оружие и патроны к нему в запирающихся на замок сейфах или металлических ящиках. Необходимо исключить перемещение оружия и патронов на дачи, садовые участки и т.п.
Кроме того, будет запрещена продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия и боеприпасов, а также взрывчатки и ядовитых веществ, кроме зарегистрированных в РФ лекарств.