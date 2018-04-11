Энергоснабжение более 30 тыс. человек в Приморском крае восстановлено

Энергоснабжение более 30 тыс. бытовых потребителей в Приморском крае, прерванное из-за аварии на линии электропередачи, восстановлено, сообщает Минэнерго РФ.

«В 14-23, после демонтажа грозотроса на опоре № 60, первая и вторая цепи ВЛ 110 кВ «Давыдовка — Барабаш — Славянка» включены в работу и всем потребителям подано напряжение», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось ранее, 11 апреля в 09-41 была отключена первая цепь ВЛ 110 кВ «Давыдовка — Барабаш — Славянка» (ДРСК). Затем была отключена и выведена в аварийный ремонт вторая цепь ВЛ 110 кВ «Давыдовка — Барабаш — Славянка». Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей (около 32 тыс. человек) в Хасанском районе. Мощность отключенных потребителей составляла 23 МВт.

Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) — дочернее зависимое общество Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). Зона обслуживания — Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, а также Алданский и Нерюнгринский районы Якутии общей площадью 1,604 млн кв. км с населением 5,2 млн человек.