Более 30 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае 

Более 30 тыс. бытовых потребителей остались без электроснабжения в Приморском крае из-за аварии на линии электропередачи, сообщает Минэнерго РФ.
«11 апреля в 09-41 отключена первая цепь ВЛ 110 кВ «Давыдовка — Барабаш — Славянка» (ДРСК). В 12-07 отключена и выведена в аварийный ремонт вторая цепь ВЛ 110 кВ «Давыдовка — Барабаш — Славянка». Причина: обрыв грозотроса на опоре № 60 с перекрытием фазного провода на второй цепи ВЛ 110 кВ «Давыдовка — Барабаш — Славянка». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 32 тыс. человек) в Хасанском районе. Мощность отключенных потребителей — 23 МВт», — говорится в сообщении министерства.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, поясняет Минэнерго.
Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) — дочернее зависимое общество Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). Зона обслуживания — Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, а также Алданский и Нерюнгринский районы Якутии общей площадью 1,604 млн кв. км с населением 5,2 млн человек.