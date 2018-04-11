Более 30 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае

«11 апреля в 09-41 отключена первая цепь ВЛ 110 кВ «Давыдовка — Барабаш — Славянка» (ДРСК). В 12-07 отключена и выведена в аварийный ремонт вторая цепь ВЛ 110 кВ «Давыдовка — Барабаш — Славянка». Причина: обрыв грозотроса на опоре № 60 с перекрытием фазного провода на второй цепи ВЛ 110 кВ «Давыдовка — Барабаш — Славянка». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 32 тыс. человек) в Хасанском районе. Мощность отключенных потребителей — 23 МВт», — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, поясняет Минэнерго.