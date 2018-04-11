Во Владивостоке и Хабаровске создадут инфраструктуру заправок электромобилей

В конце этого года должны появиться 10 заправочных станций для электромобилей в Хабаровске и столько же во Владивостоке, заявил газете ВЗГЛЯД автор проекта, представитель Молодежного совета ДФО Андрей Дымченко. В дальнейшем планируется создать электромобильное такси и каршеринг, кроме того, граждане смогут устанавливать такие станции самостоятельно и даже зарабатывать на этом, добавил он.

Создание заправочных станций для электромобилей предполагается у торговых центров и кинотеатров, то есть в местах массового скопления людей и автомобилей, где есть парковки, отметил собеседник. Уже концу этого года — началу следующего планируется поставить 10 заправочных станций в Хабаровске и столько же во Владивостоке. «При реализации проекта мы планируем использовать технологический подход», — подчеркнул Дымченко. Он пояснил, что оплатить услуги по заправке автомобиля можно будет с помощью мобильного телефона.

На следующих этапах проекта планируется открывать заправочные станции на обочине городских трасс с высоким трафиком. После чего заправочные станции заработают «на федеральной трассе, которая соединяет Хабаровск и Владивосток», подчеркнул Дымченко.

Кроме того, в рамках проекта планируется создать такой сервис как электромобильное такси и каршеринг, добавил собеседник. Также разработан отдельный проект, который позволит гражданам самостоятельно устанавливать заправочные станции, к примеру, у себя дома либо вблизи различных объектов, например, ресторанов, которые с удовольствием готовы использовать электромобили для доставки продукции клиентам. «Интерес уже есть, мы проводили опрос», — указал автор проекта.

Он рассказал, что программа позволит установить заправочную станцию не только для собственных нужд, но и других пользователей, что позволит зарабатывать на разнице закупки-продажи электроэнергии. То есть «каждый коммерсант, физическое лицо может иметь свои заправочные станции и на этом зарабатывать», — пояснил собеседник.

Все это будет способствовать «максимально быстрому» созданию в городе «большой инфраструктуры по заправкам» электромобилей, подчеркнул Дымченко.

Говоря о будущем электромобилей, собеседник призвал обратить внимание на мировые тренды: номером один по развитию электромобилей сейчас является Китай, за ним следуют Япония, США и Европа. «Продажи активно развиваются», — указал собеседник.

Еще более бурному развитию этого направления, особенно в России, мешает высокая стоимость производства электромобилей, которая превышает стоимость производства автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Однако, агентство Bloomberg, которое анализировало текущую ситуацию по технологиям, отмечает, что к 2025 году стоимость создания электромобиля станет дешевле, чем стоимость обычного автомобиля. «Как только это произойдет, в том числе, и в России, будет очень резкий скачок, связанный с использованием электромобиля как в коммерческих целях, так и повседневных», — отметил Дымченко.

Тем временем, на уровне правительства России создана рабочая группа под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича, где рассматриваются вопросы субсидий, которые можно использовать сегодня, чтобы «электромобили более активно и более плотно вошли в нашу жизнь», рассказал Дымченко. В завершение он добавил, что по наличию электромобилей в нашей стране на первом месте Владивосток, на втором — Москва и на третьем — Хабаровск.

Напомним, в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость развивать городскую среду, в том числе, обеспечивая высокие стандарты экологического благополучия, в частности, за счет использования экологичных видов общественного транспорта.