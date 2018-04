СМИ: египетские археологи, возможно, нашли гробницу жены Тутанхамона

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Египетские археологи успешно локализовали и раскопали вход в предполагаемую усыпальницу Анхесенамон, супруги знаменитого фараона Тутанхамона, сообщает онлайн-издание LiveScience.

Помимо причин и истории смерти Тутанхамона, археологи и египтологи сегодня активно спорят о том, где была захоронена его жена Анхесенамон, дочь царицы Нефертити и знаменитого фараона-реформатора Аменхотепа, приходившаяся ему сестрой по отцовской линии. В гробнице Тутанхамона было найдено несколько мумий женщин и девочек, одна из которых является его дочерью, а вторая — может быть как и Анхесенамон, так и его сестрой.

Анхесенамон пережила Тутанхамона и правила после его смерти несколько лет, выйдя замуж за бывшего верховного советника фараона, Эйе, жреца бога Амона. По этой причине многие египтологи полагают, что царица была захоронена отдельно от своего первого мужа, в другой гробнице в Долине Царей. Так как ее мумия так и не была найдена, споры о ее захоронении продолжаются и по сей день.

Discovery Channel is filming archaeologists digging for the body of Tutankhamun's wife Ankhesenamun https://t.co/5fW3dpvnLP pic.twitter.com/tSQnpzTp8M

— Tsewole Panseh (@TsewolePanseh) April 11, 2018

Летом этого года Захи Хавасс, известный археолог и бывший министр по делам древностей Египта , заявил, что его команде удалось найти предположительный вход в гробницу Анхесенамон, расположенную глубоко под землей рядом с усыпальницей Эйе. Он пообещал лично возглавить раскопки и доказать, что это действительно так.

Эти раскопки, как передает LiveScience, начались в январе этого года. В них участвовало свыше ста археологов и их добровольных помощников, чьи результаты работы пока держатся в секрете от публики по воле телеканала Discovery, спонсирующего эти раскопки, и министерства по делам древностей.

С другой стороны, на сайте канала были недавно опубликованы первые фотографии с раскопок, которые говорят о том, что Хавассу и его единомышленникам действительно удалось найти вход в гробницу. Сам археолог не подтверждает, но и не отрицает этого.

Как предполагает LiveScience, бывший министр может объявить об этом открытии на лекции, которую он прочитает на ежегодной встрече египтологов из Американского центра изучения Египта. Она состоится 20 апреля в американском Тусоне.