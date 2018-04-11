Три немецкие овчарки из Татарстана будут служить на Кубе

Трех немецких овчарок из Татарстана отправили на Кубу для прохождения службы, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ В дар центру кинологической службы МВД Кубы передали двух собак 2016 года рождения — Берту и Булитсис Пензу , а также одну четырехлетнюю овчарку Деус Вульт Зум. Сопровождать животных будут два кинолога и ветеринар. «При отборе собак учитывались степень натренированности по общему курсу дрессировки, отношение к выстрелу и отношение к фигуранту», — отметили в пресс-службе УФСИН по РТ. Отметим, что Татарстан не первый раз отправляет собак за пределы республики. В 2017 году по два щенка передали в Крым Кировскую область , еще пять — Карачаево-Черкесскую Республику