Американские санкции больно бьют по курсу рубля

На прошлой неделе инвесторы смотрели на русского медведя с оптимизмом. Рубль как валюта формирующегося рынка давал приличные дивиденды, гособлигации снова получили инвестиционный рейтинг, а рост нефтяных цен укрепил российский рынок ценных бумаг, сильно зависящий от сырья.

Но когда американское Министерство финансов в пятницу ввело санкции против российских олигархов, рублевые активы ослабли. Инвесторы ощутили, что санкции, которые стали намного масштабнее, чем прежде, приобрели огульный и неразборчивый характер. Дальше под удар может попасть любая русская бабушка, продающая лук со своего огорода.

«Американские санкции могут полностью изменить ситуацию», — сказал стратег по валютам развивающихся стран из лондонского «Рабобанка» Петр Матыс (Piotr Matys), который решил отказаться от своего осторожного оптимизма по поводу рубля.

Диана Амоа (Diana Amoa), работающая инвестиционным менеджером по формирующимся рынкам в компании «Джей-Пи Морган Эссет Менеджмент» (JPMorgan Asset Management), заявила, что за понедельник и вторник российский рубль опустился на восемь процентов, и это говорит о том, что «рынок не в полной мере оценил, насколько серьезными могут оказаться санкции».

Итак, курсы в России имеют тенденцию к понижению. Не даст ли это шанс отважным и рискованным обогатиться на этом падении? Нет, если у вас не очень хорошие карты.

На самом деле, рублю пока далеко до ядерной зимы. За последние 48 часов было «большое движение, но сейчас ничего нельзя исключать», сказал Тилманн Колб (Tilmann Kolb), работающий аналитиком по формирующимся рынкам в компании «Ю-Би-Эс Уэлс Менеджмент» (UBS Wealth Management).

У российского Центробанка пока еще недостаточно стимулов для того, чтобы поддержать свою валюту за счет повышения процентных ставок или использования валютных резервов. Все дело в том, что страна получает определенные выгоды от удешевления своей валюты. Это настоящий подарок для российских компаний, которые получают прибыль за рубежом. Продаваемая за границу нефть поможет увеличить налоговые поступления.

Но это значит, что курс рубля может упасть еще больше. Спустя два года после российской интервенции в Крыму , которая вызвала международное осуждение и привела к западным санкциям, рубль в 2016 году упал до рекордно низкой отметки по отношению к доллару. Тогда один доллар можно было купить за 82 рубля. Но к концу вторника доллар стоил всего 63 рубля.

Сегодня, когда Россия противостоит администрации Трампа в Сирии , а мир осуждает ее за предполагаемое отравление шпиона в Солсбери, только самый отважный может сделать ставку на то, что российские акции на мировом рынке скоро поднимутся.

Наверное, так думают только трусы, но премия за риск в таких условиях кажется вполне справедливой. Инвесторам имеет смысл подождать и посмотреть, как Россия будет реагировать на усиливающееся давление. Да, медведь впадает в зимнюю спячку, но он может и больно укусить в ответ.