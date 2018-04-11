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Заместителем гендиректора «Нижегородского водоканала» назначен Николай Николюк
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Заместителем гендиректора «Нижегородского водоканала» назначен Николай Николюк 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Николай Николюк займет пост заместителя генерального директора по развитию. Соответствующую информацию корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе ОАО «Нижегородский водоканал».
«Информацию о назначении Николая Николюка заместителем генерального директора по развитию ОАО «Нижегородский водоканал» подтверждаем», — сообщила пресс-секретарь предприятия Екатерина Александровна Козлова.
По предварительным данным, на новом посту Николюк займется финансовыми вопросами модернизации очистных сооружений и ремонта коллекторов.
Отметим, ранее Николай Николюк руководил крупнейшей по объему инвестиций в России и Восточной Европе «Концессией водоснабжения». К исполнению своих службеных обязанностей новый генеральный директор приступит до конца текущей недели.
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