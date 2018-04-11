Заместителем гендиректора «Нижегородского водоканала» назначен Николай Николюк

Николай Николюк займет пост заместителя генерального директора по развитию. Соответствующую информацию корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе ОАО «Нижегородский водоканал».

«Информацию о назначении Николая Николюка заместителем генерального директора по развитию ОАО «Нижегородский водоканал» подтверждаем», — сообщила пресс-секретарь предприятия Екатерина Александровна Козлова

По предварительным данным, на новом посту Николюк займется финансовыми вопросами модернизации очистных сооружений и ремонта коллекторов.