Заместителем гендиректора «Нижегородского водоканала» назначен Николай Николюк 

Николай Николюк займет пост заместителя генерального директора по развитию. Соответствующую информацию корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе ОАО «Нижегородский водоканал».
«Информацию о назначении Николая Николюка заместителем генерального директора по развитию ОАО «Нижегородский водоканал» подтверждаем», — сообщила пресс-секретарь предприятия Екатерина Александровна Козлова.
По предварительным данным, на новом посту Николюк займется финансовыми вопросами модернизации очистных сооружений и ремонта коллекторов.
Отметим, ранее Николай Николюк руководил крупнейшей по объему инвестиций в России и Восточной Европе «Концессией водоснабжения». К исполнению своих службеных обязанностей новый генеральный директор приступит до конца текущей недели.