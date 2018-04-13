Депутат Госдумы Артем Кавинов оценил назначение Николая Николюка

Депутат Госдумы Артем Кавинов оценил назначение Николая Николюка на пост заместителя генерального директора по развитию ОАО «Нижегородский водоканал».

Как сообщалось ранее, на своем посту он займется финансовыми вопросами модернизации очистных сооружений, а также мероприятиями по энергоресурсосбережению, сокращению потерь и снижение аварийности системы. Николай Николюк уже приступил к своим обязанностям.

«Городу-миллионнику, безусловно, нужна крепкая команда управленцев. И выбор персоналий здесь очень важен. Мне нравится то, как Владимир Панов стартовал в решении городских проблем. Лицом к лицу. Он не избегает острых вопросов, а старается решить их вместе с общественностью. И люди в его команде должно быть в этом смысле форматными, умеющими держать удар, работать на результат и мыслить современно. Надеюсь, что соответствующие кандидатуры и появляются в решениях главы, — говорит Артем Кавинов. — Возможно, новый заместитель по развитию Нижегородского водоканала Николай Николюк сможет предложить интересные системные инициативы по решению застарелых проблем ЖКХ. Именно это сегодня и требуется. Нижнему необходимы новые подходы и эффективные неравнодушные руководители.

Сегодня и в стране, и в регионе происходят серьезные изменения. И, очень хотелось бы, чтобы свежие решения, обновление не обошли стороной и мой любимый город, где я родился и вырос.

Нужно также понимать, что любое назначение — это большая ответственность и для того, кто делает выбор и для того, кто его принимает. Потому что ожидания людей очень высокие. С другой стороны, позиция оценивающего взгляда на ситуацию тоже неправильная. Уверен, Владимир Александрович знает, что делает. Надеюсь, что время это подтвердит».