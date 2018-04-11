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Глава омского минсельхоза Чекусов «Посевную лучше начинать в середине мая»
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Глава омского минсельхоза Чекусов «Посевную лучше начинать в середине мая» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 11 апреля, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, когда в 2018 году лучше начинать посевную кампанию.
«Посевную раньше 10 мая начинать не стоит. Наши сроки — 15-30 мая, это оптимально. Год хороший в плане того, что в земле есть высокие запасы влаги. И чем дольше будет стоять холодная погода, тем лучше, — приводит слова Максима Чекусов ИА «Омск здесь».
Чиновник также добавил, что в некоторых районах посевную кампанию начинали в конце апреля. Но у этих предприятий даже не взошли посевы.
По словам Чекусова, аграриям в первую очередь нужно высадить горох, пшеницу и рапс. А овёс и ячмень лучше сеять в июне.
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