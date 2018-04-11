Сергей Лазарев откровенно о своем диагнозе: Все пропало

Сергей Лазарев дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал о работе и трехлетнем сыне Никите.

На днях Сергей Лазарев отметил юбилей. Певцу исполнилось 35 лет. В честь юбилея артист колесит по городам и весями со своим грандиозным шоу. Журналисты застали Сергея в Белоруссии . «Сейчас я в Минске . Подготовка премьеры шоу — достаточно трудозатратная штука, могу вас уверить, но еще надо успеть на радиоэфир, записать интервью для ТВ, поговорить с журналистами… Из телефона пулеметной очередью вылетают фото, бумаги на подпись, незаконченные разговоры, утверждения, согласования…» — перечислил певец.

Исполнитель оговорился, что вовсе не жалуется. Наоборот, Лазарев не может жить ничего не делая. «Это признание — я совершенно не умею отдыхать. Мне все время нужно что-то делать, что-то согласовывать, решать, планировать. Как только начинаются дни простоя, меня душит ощущение, что я выпал из жизни, все пропало. Это плохо, такое раньше называли трудоголизмом, не знаю, шуточный ли это диагноз, но это мой случай. Пытаюсь себя переучить, но пока не особенно в этом преуспел», — цитирует Сергея Лазарева HELLO!

Впрочем, певец отметил положительную динамику — он хотя бы уже начал задумываться об отдыхе и перерыве в работе. На этот шаг его сподвиг сын Никита. «Когда 31 декабря я о нем всем рассказал, камень с души упал. Мне приятно наконец перестать скрывать, что я стал отцом. Дети — это ведь счастье, о котором хочется кричать на весь мир, а мне пришлось молчать три года. Скрывать, придумывать шпионские схемы входа в здания, селиться в гостиницах под чужим именем, стирать фото из чужих телефонов. Какое счастье, нам больше не нужно прятаться!» — возликовал артист.