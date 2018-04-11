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Родину певицы Валерии в Саратовской области затопило паводком
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Родину певицы Валерии в Саратовской области затопило паводком 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Город Аткарск уходит под воду.
Большая вода пришла сюда в начале апреля и не думает отступать. Разлившаяся река Аткара наполняется талыми водами, которые уже вплотную подступили к домам.
Напомним, Аткарск славен тем, что здесь родилась и выросла любимая многими певица Валерия (Алла Перфилова — Ред.). Землячка не забывает свою малую родину и часто наведывается сюда в гости. В местном музее есть даже личные вещи Валерии, которые бережно хранятся сотрудниками.
В настоящий момент, в зоне затопления в Аткарске оказались около 800 домов. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщил корреспондент с места событий. Уточняется, что здесь работает областная служба спасения. Эвакуированы около 150 человек. Уровень Аткары сейчас — 5,38 метра. Разлившаяся рядом река Медведица поднялась на 3 метра.
Фото: Михаил Егоров
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