Родину певицы Валерии в Саратовской области затопило паводком

Большая вода пришла сюда в начале апреля и не думает отступать. Разлившаяся река Аткара наполняется талыми водами, которые уже вплотную подступили к домам.

Напомним, Аткарск славен тем, что здесь родилась и выросла любимая многими певица Валерия (Алла Перфилова — Ред.). Землячка не забывает свою малую родину и часто наведывается сюда в гости. В местном музее есть даже личные вещи Валерии, которые бережно хранятся сотрудниками.

В настоящий момент, в зоне затопления в Аткарске оказались около 800 домов. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщил корреспондент с места событий. Уточняется, что здесь работает областная служба спасения. Эвакуированы около 150 человек. Уровень Аткары сейчас — 5,38 метра. Разлившаяся рядом река Медведица поднялась на 3 метра.