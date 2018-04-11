«Ярославльводоканал» повышает энергоэффективность объектов водоснабжения

«Ярославльводоканал» заменил оборудование на станции, которая снабжает технической водой крупные промышленные предприятия, такие как ТКГ-2, «Автодизель» , «Ярсинтез», а также подает ее на Центральную водопроводную станцию для подготовки воды питьевого качества. Модернизация проведена для повышения качества предоставления услуг потребителям и энергоэффективности объекта.

— Морально устаревший и изношенный вертикальный насос заменен на новый насосный агрегат горизонтального типа Д3200, — рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин. — После выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования он будет введен в эксплуатацию.

Также проведена модернизация силового оборудования: проложены новые кабельные линии, отремонтирована энергопитающая ячейка, установлен новый шкаф автоматического управления насосным агрегатом — ШАУНА, с которого будут производиться пуск, остановка, управление запорной арматурой и непрерывный контроль за параметрами работы насосного агрегата.

— Процесс модернизации на предприятии идет в постоянном режиме. В планах — модернизация системы всего водопроводно-канализационного хозяйства, переход к единым стандартам в рамках проекта «Чистая Волга», инициатором которого выступил глава региона Дмитрий Миронов , — подчеркнул генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко. — В первую очередь речь идет о реконструкции систем холодного водоснабжения, напорных канализационных коллекторов и очистных сооружений канализации.

Проект реконструкции станции технической воды очень важен, так как насосное оборудование, которые там работало, прослужило более 40 лет, имело 100-процентный износ и низкую надежность в эксплуатации. Новая техника потребляет значительно меньше электроэнергии. По предварительным подсчетам, экономия составит 27 процентов.

— Также для обеспечения бесперебойного и качественного оказания услуг по водоотведению будет заменено насосное оборудование на канализационно-насосных станциях, — добавил Валерий Лещенко. — Сэкономленные средства направим на мероприятия по улучшению качества воды. В целом реализация мероприятий по повышению энергоэффективности объектов водоснабжения и водоотведения является залогом успешности предприятия.

Впереди масштабная реконструкция электрооборудования на Южной водопроводной станции, которая подает воду жителям Фрунзенского и Красноперекопского районов.

Справка

С 1 января 2019 года согласно областному закону полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переходят на региональный уровень. Система будет базироваться в двух районах: это северный, где якорным водоканалом выступает рыбинский, и южный, где базовым станет «Ярославльводоканал». Решение о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на областной уровень направлено на выполнение поручения Президента России Владимира Путина о сохранении реки Волги как уникального природного символа России и поставленной Дмитрием Мироновым задачи по обеспечению населения региона чистой водой.

В настоящее время опорные водоканалы уже обслуживают порядка 75 процентов населения области — 9 муниципальных образований. С каждым из оставшихся составлена дорожная карта по инвентаризации, постановке имущества на учет и передаче его в казну региона, а потом в опорный водоканал. Процесс планируется завершить в течение 2018 года. Параллельно ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения региона, в которую войдут все муниципальные образования и населенные пункты, где будут действовать водоканалы.