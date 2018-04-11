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Выборы в совет депутатов нового городского округа Ликино‑Дулево пройдут 29 апреля
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Выборы в совет депутатов нового городского округа Ликино‑Дулево пройдут 29 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жителей вновь образованного городского округа Ликино-Дулево приглашают 29 апреля принять участие в выборах депутатов совета депутатов первого созыва, сообщается на сайте Орехово-Зуевского района.
«Уважаемые жители городского округа Ликино-Дулево, 29 апреля состоятся выборы депутатов совета депутатов первого созыва. Если в день голосования по уважительной причине у вас не будет возможности прибыть на избирательный участок по месту регистрации, вы вправе проголосовать досрочно», — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что досрочное голосование проводится с 18 по 28 апреля в помещении территориальной избирательной комиссии по адресу: Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом №2, кабинет №229. В понедельник-пятницу — с 16:00 до 20:00, субботу и воскресенье — с 10:00 до 14:00.
«Для досрочного голосования избирателю необходимо взять с собой паспорт или документ, заменяющий его, а также письменное заявление с указанием уважительной причины отсутствия в день голосования. Вопросы можно задать по телефону ТИК: 416-13-22», — заключается в сообщении.
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