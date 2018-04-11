CBI: Британии важно сохранить правила ЕС 

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Уход от правил Европейского союза после Brexit приведет к затратам, а не к выгодам для британского бизнеса, сообщила группы работодателей CBI.
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В обзоре 23 отраслей промышленности подавляющее большинство предпочитало сохранить близкое соответствие нормам ЕС. Сельское хозяйство, судоходство и туризм могут получить пользу, но это было значительно перевешивается воздействием на другие отрасли, отметили в CBI. Однако критики сказали, что отчет просто продвигает интересы крупного бизнеса. В докладе говорится, что Великобритания все еще может влиять на важные регулирующие решения благодаря постоянному членству многих ведомств ЕС, включая те, которые занимаются аэрокосмической и химической промышленностью. В подобных ведомствах представлены страны, которые не ходят в ЕС, такие как Турция. По ловам генерального директора CBI Кэролин Фэйрбейрн, бизнес не проявил никакого желания отказываться от действующих правил и призвал правительство расставить приоритеты по поводу идеологии в переговорах по будущей торговой сделке. "Жизненно важно, чтобы участники переговоров понимали сложность правил и последствия, которые могут иметь даже самые незначительные изменения, — заявила она. — Отклонение от правил в одном секторе будет иметь эффект детонации на предприятиях в других странах, а расхождение с правилами в одной части производственного процесса будет иметь последствия для доступа на рынки по всей цепочке поставок".