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В России предложили создать интернет-дружины блогеров
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В России предложили создать интернет-дружины блогеров 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в России необходимо создать «интернет-дружины» из числа активных блогеров.
«Следует также в работе патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи более активно использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых «интернет-дружинников», привлекая для этого активных пользователей интернета из числа блогеров», — цитирует РИА «Новости» Патрушева.
По его словам, молодежь надо активнее вовлекать в патриотические проекты с помощью официальных интернет-ресурсов региональных и местных властей.
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