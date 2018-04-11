Деньги на ветер: весна в Суздале смыла следы ремонта дорог

Активисты из организации «Чистый Суздаль» провели рейд по проверке состояния улиц и дорог в родном городе, итоги которого оказались крайне неутешительными.

Первым делом был проверен участок улицы Энгельса около средней школы №2 города Суздаля . Данный участок был выбран не случайно. Улицу капитально отремонтировали в 2014 году, накануне «Праздника Лаптя», вот как она выглядела на фото в то время.

За 3 года асфальт на данной улице разбили до неузнаваемости. Активисты еще летом прошлого года обратились в контролирующую организацию — госинспекцию административно-технического надзора администрации Владимирской области

Из ответа начальника инспекции Виктора Придыбайло следовало, что данный участок дороги будет отремонтирован до начала учебного года, то есть — до 1 сентября 2017 года.

Вот только у школьников уже идет четвертая учебная четверть, но никакого ремонта на Энгельса так и не сделано — констатировали факт контролеры «Чистого Суздаля». Ответ начальника госинспекции они посчитали отпиской, хотя, вероятнее всего инспекцию ввели в заблуждение чиновники суздальской городской администрации. Видимо, дорога была включена в план ремонта на 2017 год, но сам ремонт мэрия почему-то отменила.

Из того же ответа начальника госинспекции Виктора Придыбайло следует, что суздальская мэрия еще в 2017 году проводила торги на восстановление асфальтового покрытия на улице Советской. Но, либо торги не состоялись, либо ремонт также провели только на бумаге. На видеоролике, выложенном в соцсети активистами «Чистого Суздаля» отлично видно кошмарное состояние Советской улицы. Сколько колес и подвесок повреждено автомобилистами в самой крупной яме города — остается только гадать.

И на улице Гоголя народные контролеры встретили огромные ямы. А ведь ямочный ремонт здесь проводился совсем недавно — летом и осенью прошлого года. Правда, как сообщают жители Суздаля, асфальт кидали прямо в лужи во время дождя. Так что не удивительно, что следы подобного ремонта смыло первой же весной.

Как отмечают в «Чистом Суздале», 5,5 млн рублей из муниципального бюджета, потраченные на проведение ямочного ремонта в 2017 году, выкинуты на ветер. Огромные ямы на местах проведенного ремонта сегодня встречаются по всему городу. Даже в нескольких десятков метров от здания городской администрации есть участки дорог с глубокими ямами.

В этом году на ямочный ремонт в городе запланировано уже более 6 млн рублей. Остается надеяться, что их в очередной раз не пустят на ветер чиновники суздальской мэрии. Ну а госинспекция административно-технического надзора перестанет заниматься отписками, а потребует от горадминистрации соблюдения норм и ГОСТов при проведении ремонтных работ.