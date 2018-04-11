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Медведев рассказал о диалоге с Израилем и Ираном о торговых соглашениях
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Трамп выступил с призывом к России

Медведев рассказал о диалоге с Израилем и Ираном о торговых соглашениях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Диалог о заключении торговых соглашений России с Сингапуром, Израилем и Ираном находится в самой продвинутой фазе, это вопрос нескольких месяцев или лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчёта правительства в Госдуме за последние шесть лет.
"У нас в самой продвинутой фазе находятся взаимоотношения по подписанию торгового соглашения с Сингапуром, с Израилем, с Ираном и с целым рядом других стран. Я думаю, что это вопрос ближайших месяцев или нескольких лет", — сказал Медведев.
Он напомнил, что ранее Россия подписала торговое соглашение с Вьетнамом, а сейчас РФ также активно продвигает сотрудничество и обсуждает вопрос достижения специального соглашения с Китайской народной республикой.
"Интеграция не должна замыкаться только евразийским сообществом, только Евразийским союзом. И я, и мои коллеги активно участвуют в создании различных форм кооперации с различными нашими государственными партнерами", — подчеркнул глава правительства.
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