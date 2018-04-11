Медведев рассказал о диалоге с Израилем и Ираном о торговых соглашениях

"У нас в самой продвинутой фазе находятся взаимоотношения по подписанию торгового соглашения с Сингапуром, с Израилем, с Ираном и с целым рядом других стран. Я думаю, что это вопрос ближайших месяцев или нескольких лет", — сказал Медведев.

Он напомнил, что ранее Россия подписала торговое соглашение с Вьетнамом , а сейчас РФ также активно продвигает сотрудничество и обсуждает вопрос достижения специального соглашения с Китайской народной республикой