Глава Архангельской области призвал за год определить отрасли, где снизят долю госсектора

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов призвал проанализировать отрасли экономики региона и в течение года определить те из них, где необходимо снизить долю государственного сектора. Такую задачу он поставил в ходе послания Законодательному собранию региона, сообщает в среду пресс-служба администрации субъекта.

"В текущем году следует определить отрасли региональной экономики, по которым необходимо снизить долю присутствия государственного и муниципального сектора и дать возможность бизнесу развиваться на данных рынках", — приводит слова Орлова пресс-служба.

Еще одним инструментом поддержки предпринимательства в регионе губернатор назвал создание единой площадки информационной, имущественной и финансовой поддержки бизнеса.

"Многофункциональный центр для предпринимательства, действующий по принципу «одного окна», станет площадкой для коммуникации предпринимателей между собой, с властью, наукой, образовательными центрами для усиления компетенций действующих предпринимателей и обучения новичков", — сказал Орлов.