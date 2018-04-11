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Глава Архангельской области призвал за год определить отрасли, где снизят долю госсектора
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Глава Архангельской области призвал за год определить отрасли, где снизят долю госсектора 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов призвал проанализировать отрасли экономики региона и в течение года определить те из них, где необходимо снизить долю государственного сектора. Такую задачу он поставил в ходе послания Законодательному собранию региона, сообщает в среду пресс-служба администрации субъекта.
"В текущем году следует определить отрасли региональной экономики, по которым необходимо снизить долю присутствия государственного и муниципального сектора и дать возможность бизнесу развиваться на данных рынках", — приводит слова Орлова пресс-служба.
Еще одним инструментом поддержки предпринимательства в регионе губернатор назвал создание единой площадки информационной, имущественной и финансовой поддержки бизнеса.
"Многофункциональный центр для предпринимательства, действующий по принципу «одного окна», станет площадкой для коммуникации предпринимателей между собой, с властью, наукой, образовательными центрами для усиления компетенций действующих предпринимателей и обучения новичков", — сказал Орлов.
Он поручил включить глав региональных отделений Опоры России, Деловой России, Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей в команду проекта.
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