Архангельск занял призовое место в конкурсе на высадку 1 000 бесплатных деревьев

Архангельск вошел в тройку лидеров в конкурсе на получение 1 000 бесплатных деревьев. Если он сохранит свои позиции до 9 мая, то уже летом горожане смогут прогуляться по новой аллее из 1000 деревьев.

Акция «Аллея славы» проводится питомником деревьев «Экоплант» ежегодно. В акции участвуют все города с населением более 100 тысяч человек. В городе-победителе сажают 1000 бесплатных деревьев от «Экопланта».

Люди голосуют за свой город на сайте акции. Города поделены на три категории в соответствии с количеством жителей. В каждой категории будет три победителя, набравших больше всего голосов.

Архангельск стремительно стал вырываться вперед. Еще 1 апреля город стоял на 10 месте с 62 голосами. Уже через неделю Архангельск занял пятое место с 967 голосами. Сегодня наш город уже на третьем месте с 1 912 отданными за него голосами.