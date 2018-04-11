Архангельск занял призовое место в конкурсе на высадку 1 000 бесплатных деревьев 

Архангельск вошел в тройку лидеров в конкурсе на получение 1 000 бесплатных деревьев. Если он сохранит свои позиции до 9 мая, то уже летом горожане смогут прогуляться по новой аллее из 1000 деревьев.
Акция «Аллея славы» проводится питомником деревьев «Экоплант» ежегодно. В акции участвуют все города с населением более 100 тысяч человек. В городе-победителе сажают 1000 бесплатных деревьев от «Экопланта».
Люди голосуют за свой город на сайте акции. Города поделены на три категории в соответствии с количеством жителей. В каждой категории будет три победителя, набравших больше всего голосов.
Архангельск стремительно стал вырываться вперед. Еще 1 апреля город стоял на 10 месте с 62 голосами. Уже через неделю Архангельск занял пятое место с 967 голосами. Сегодня наш город уже на третьем месте с 1 912 отданными за него голосами.
Догоняют Архангельск Димитровград и Севастополь — они отстают примерно на 150 и 300 голосов соответственно. На первых местах Магнитогорск и Череповец.
В 2017 году победу одержали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иваново, Грозный, Уфа, Тула, Красногорск и Ржев.