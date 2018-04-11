Парады современной коммунальной техники пройдут на территории подмосковных муниципалитетов

Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Евгений Хромушин

Московской области пройдут парады современной коммунальной техники, сообщает «Радио 1».

Мероприятия пройдут во всех крупных муниципальных образованиях Подмосковья 14 апреля.

— Как и в прошлом году будет задействовано максимальное количество коммунальной уборочной техники, которой у нас с каждым годом становится всё больше, — отметил глава министерства ЖКХ Евгений Хромушин.

Всю технику для региона закупают централизованно в рамках существующей госпрограммы.