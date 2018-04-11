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Парады современной коммунальной техники пройдут на территории подмосковных муниципалитетов
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Парады современной коммунальной техники пройдут на территории подмосковных муниципалитетов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Евгений Хромушин.
В Московской области пройдут парады современной коммунальной техники, сообщает «Радио 1».
Мероприятия пройдут во всех крупных муниципальных образованиях Подмосковья 14 апреля.
— Как и в прошлом году будет задействовано максимальное количество коммунальной уборочной техники, которой у нас с каждым годом становится всё больше, — отметил глава министерства ЖКХ Евгений Хромушин.
Всю технику для региона закупают централизованно в рамках существующей госпрограммы.
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