Парады современной коммунальной техники пройдут на территории подмосковных муниципалитетов 

Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Евгений Хромушин.
В Московской области пройдут парады современной коммунальной техники, сообщает «Радио 1».
Мероприятия пройдут во всех крупных муниципальных образованиях Подмосковья 14 апреля.
— Как и в прошлом году будет задействовано максимальное количество коммунальной уборочной техники, которой у нас с каждым годом становится всё больше, — отметил глава министерства ЖКХ Евгений Хромушин.
Всю технику для региона закупают централизованно в рамках существующей госпрограммы.