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Медведев рассказал, с чем связан вопрос повышения пенсионного возраста
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Медведев рассказал, с чем связан вопрос повышения пенсионного возраста
РИА Новости
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СВЯЗАН С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ, КОТОРАЯ ВЫРОСЛА НА 30 ЛЕТ С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ — МЕДВЕДЕВ
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