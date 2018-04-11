Медведев рассказал, с чем связан вопрос повышения пенсионного возраста

ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СВЯЗАН С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ, КОТОРАЯ ВЫРОСЛА НА 30 ЛЕТ С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ — МЕДВЕДЕВ