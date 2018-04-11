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Медведев рассказал, с чем связан вопрос повышения пенсионного возраста
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Медведев рассказал, с чем связан вопрос повышения пенсионного возраста 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СВЯЗАН С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ, КОТОРАЯ ВЫРОСЛА НА 30 ЛЕТ С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ — МЕДВЕДЕВ
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