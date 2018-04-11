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Медведев предложил проработать в законодательстве понятие самозанятых
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Медведев предложил проработать в законодательстве понятие самозанятых 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительству и Госдуме необходимо законодательно определить понятие самозанятых, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в ГД с отчетом о работе правительства.
"Наша с вами задача, я имею в виду правительства и Государственной думы, наконец-то разобраться, что это такое, потому что понятия самозанятых в нашем законодательстве в настоящий момент отсутствует. Нам нужно окончательно определиться, кого мы понимаем под этими людьми. Если это просто те, кто подрабатывает, то это никакие не самозанятые, а если это люди, которые скрываются от регистрации, получая доходы, это другая история. Но в любом случае государственная регистрация нужна. Это вопрос довольно сложной законодательной работы. Давайте ее проявим", — сказал Медведев.
Он также отметил, что меры поддержки малого и среднего бизнеса имеют свой положительный эффект, хотя и не в искомом объёме, как хотелось бы. По его словам, в настоящее время доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет, а лучшем случае, 25%, однако российской экономике необходимо достигнуть показателя в 50%. «И это, конечно, задача на ближайшие годы», — добавил он.
Кроме того, Медведев заверил, что меры поддержки малого и среднего бизнеса будут продолжены.
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