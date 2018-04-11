Медведев призвал взвесить все аргументы до введения прогрессивного налогообложения

"Прежде чем принимать решения об увеличении налоговой ставки, сохранении плоской шкалы налогооблажения в рамках налога на доходы физических лиц или введения «прогресса», нужно взвесить все «за» и «против». Далеко не все аргументы по прогрессивной ставке налогооблажения подвигают нас к принятию этого решения", — сказал Медведев, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме

Он напомнил, что все решения, касающиеся налоговых ставок, будут приниматься новым правительством. «Никаких предварительных решений на сей счет не существует», — резюмировал Медведев.