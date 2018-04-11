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Медведев призвал взвесить все аргументы до введения прогрессивного налогообложения
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Медведев призвал взвесить все аргументы до введения прогрессивного налогообложения 

ТАСС 13 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости взвесить «за» и «против», прежде чем принимать решение о введении прогрессивной шкалы налогообложения.
"Прежде чем принимать решения об увеличении налоговой ставки, сохранении плоской шкалы налогооблажения в рамках налога на доходы физических лиц или введения «прогресса», нужно взвесить все «за» и «против». Далеко не все аргументы по прогрессивной ставке налогооблажения подвигают нас к принятию этого решения", — сказал Медведев, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
Он напомнил, что все решения, касающиеся налоговых ставок, будут приниматься новым правительством. «Никаких предварительных решений на сей счет не существует», — резюмировал Медведев.
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