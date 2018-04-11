В Москве планируют внедрить «умные счетчики» воды

"Проект «Умные счетчики» пока внедрен в пилотном режиме. Суть его состоит в том, чтобы жители внедряли специальные устройства, и показания счетчиков автоматически передавались в ИЕРЦ. То есть не нужно будет ходить, снимать показатели. Сейчас пилотируем, пробуем", — сказал он.

Как отметил руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» ДИТ Илья Демин , через месяц данный проект будет анонсирован.

"Мы хотим через месяц достаточно широко анонсировать данный проект. Нужно понять, что он не автоматически подкручивает набор воды, он просто автоматически передает показания. На данный момент в городе в рамках предпилотной зоны подключено около 500 квартир, в том числе моя. Я вообще забыл, что такое передавать показания", — сказал он.

К проекту, как отметил Демин, будут приглашать операторов связи и производителей приборов учета, которые смогут такое решение ДИТ встроить в собственные приложения. Соглашения с ними будут подписывать на безвозмездной основе.