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Самойлов проверил ход весенней уборки в Перми
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Самойлов проверил ход весенней уборки в Перми 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Перми посмотрел на проведение работ в Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном, Ленинском и Дзержинском районах. Дмитрий Самойлов остался недоволен качеством уборки в Свердловском районе и поручил руководству муниципалитета привлечь дополнительные силы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Нарекания вызвало и состояние въезда в центр Ленинского района. «Сейчас самый разрушительный для дорожного полотна период межсезонья. Важно не терять темп, выполнить все планы по текущему ремонту на 100% в срок. Мы отремонтировали два млн кв. метров дорог в Перми за два года, и нужно беречь этот результат, максимально защищать дороги от разрушения в период весенних нестабильных температур», — сказал Дмитрий Самойлов.
Подобные объезды будут проводиться каждую неделю.
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