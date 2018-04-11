Самойлов проверил ход весенней уборки в Перми

Глава Перми посмотрел на проведение работ в Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном, Ленинском и Дзержинском районах. Дмитрий Самойлов остался недоволен качеством уборки в Свердловском районе и поручил руководству муниципалитета привлечь дополнительные силы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Нарекания вызвало и состояние въезда в центр Ленинского района. «Сейчас самый разрушительный для дорожного полотна период межсезонья. Важно не терять темп, выполнить все планы по текущему ремонту на 100% в срок. Мы отремонтировали два млн кв. метров дорог в Перми за два года, и нужно беречь этот результат, максимально защищать дороги от разрушения в период весенних нестабильных температур», — сказал Дмитрий Самойлов.

Подобные объезды будут проводиться каждую неделю.