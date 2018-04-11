«Копать как для себя». Чем могильщик отличается от землекопа?

Перед Радоницей корреспондент « АиФ Оренбург » встретился с профессиональным могильщиком из Оренбурга Русланом Мунжи. Он рассказал, чем землекоп отличается от могильщика, почему покойнику не нужны сигареты, что происходит на кладбище ночью и после религиозных праздников.

Копать как для себя

Людмила Максимова, «АиФ Оренбург»: Руслан, 21 век на дворе, почему могилы не роют тем же трактором?

Руслан Мунжи: Зимой земля как мерзлый шоколад, трактор клыками по ней лижет-лижет и ничего сделать не может. Это одно. И другое, если нужно сделать подзахоронение (то есть дозахоронить родственника), ни трактор, ни бур туда не пройдет — однозначно, руками нужно копать.

— А сколько могил вы копаете в неделю?

— Бывает, что в день четыре захоронения, а бывает, что в месяц четыре или двадцать. Никто не может делать прогнозы. Будет 15 захоронений в неделю, значит, столько могил мы и должны вырыть. В команде нас трое.

Говорят, мы наживаемся на людском горе. Любого приглашаю зимой (летом-то любой выкопает) на лом, на мерзляк. Посмотрю, как можно понаживаться, когда за столько лет ни одну грыжу вырежешь (поясница постоянно скулит). В 35-градусный мороз долбить в степи мерзлую землю — это как можно нажиться? Кто этого не пробовал, не поймет. Выкопал могилу, домой пришел — упал, утром встал и снова пошел хоронить. Постоянно мокрый насквозь, все время тебя продувает. Зимой фуфайку можно снять и поставить оземь, и она не упадет.

Деньги, кстати, мы за работу не берем, если нас просят помочь немощным людям. Кто крест им даст, кто гроб купит, а мы выкопаем. Это богоугодное дело. Звонят, говорят, бабушка одна жила, хоронить не на что. Что же мы оставим ее? А как потом отвечать будем на том свете? Идем, делаем, даже лучше себя чувствуешь после этого.

— Силы-то откуда?

— Перед каждой копкой могилы мы читаем молитвы. Раскопали — творим крестное знамение и три поклона. Есть у нас небесный покровитель — преподобный Марк Печерский, Гробокопатель. Святые отцы говорят: найдите себе работу по душе и вы ни дня не будете работать, а получать удовольствие.

— Можно получать удовольствие от раскапывания могилы? Я заметила, что вы на кладбище не работаете, а служите. Как сформировалось такое отношение к делу?

— Конечно! Во-первых, потому что это богоугодное дело. А, во-вторых, ты делаешь такую работу, которая просто необходима людям, которые не знают, за что хвататься, когда случается горе. На самом деле, я себя еще не совсем считаю могильщиком, до этого нужно еще дойти. Вы знаете, ведь те, кто работает на кладбище, делятся на землекопов, шабашников и могильщиков. Землекопа выдают сигареты и мат. Можете представить, что повар стоит с сигаретой над кастрюлей, или хирург матерится на операции. Какое это отношение к живому человеку? А мы к покойнику так относимся. У могильщика должны быть определенные правила поведения. Кладбище — святое место, а ты занимаешься погребением усопшего и недостойно ведешь себя. Что греха таить, и у меня сначала так было. Но за 25 лет я увидел и понял, что это не правильно. На одной могилке люди читают молитвы, а через три холма — другие гогочут… Мы ведь хороним создание Божие, и к нему нужно относиться соответствующе. Не делим покойников на плохих и хороших. Наша задача — предать прах земле, проводить его в последний путь по чести. Нужно делать на высшем уровне, как себе.

Мы сейчас пишем правила (вроде кодекса, устава), как себя следует вести могильщику. Надеемся получить благословение митрополита. Нужно передать эти правила и последующим поколениям.

«Эти могильщики — алкаши»

— Как к вам относятся окружающие?

— Большинство людей к могильщикам относится негативно. «Эти могильщики — алкаши». Такой стереотип. На самом деле, на кладбище работают люди очень даже образованные. Не как в коммунистические времена, когда 10 человек копает могилу. Привозят ящик водки, курят сигареты, травят анекдоты и три дня не вылезают с кладбища. Кого-то уже увезли, отнесли, кто напился и ходить не может. Сейчас, на самом деле, это делают профессионалы. Работают по всем санитарным нормам.

Сейчас на кладбище в принципе устанавливается порядок. Раньше люди сажали деревья, где хотели, сейчас потихоньку начали соблюдать правила, хотя далеко не все. Для деревьев есть специальная аллея. Около могилы деревья сажать не нужно. Людям, конечно, проще воткнуть в землю искусственный цветок и посадить дерево — хлопот никаких. Но потом нам придется выкорчевывать это дерево. Оно может разрастись до 8 метров в высоту. Ураган снесет — так оно выворотит при падении памятники и надгробия.

— Много ли инструментов нужно могильщику, кроме лопаты?

— Инструментарий большой: лом подкопный, зимний, длинный, совок острый, совой малый, штыковая лопата, прямая лопата. Это наш сленг. Орудия различаются по сезонам. Каждый могильщик лом кует себе сам. У каждого свой инструмент, в том числе, лопаты, которые уже не выпускают. Мы их находим в деревнях, или на дачах, когда приезжаем в гости. Хозяева ими огород копают, или бетон мешают. И вот выпрашиваешь: давайте я куплю, подарите. Обвариваешь ее, черенок определенный насаживаешь.

«Плазму» на оградку повесьте»

— У вас перед глазами постоянно смерть, горе, слезы, как вы это переносите?

— Бывает, переживаем. Но у нас стоит какая-то защита. Если бы мы рвали сердце по каждому захоронению, нас бы не было. Кстати, это не каждому дано.

Если человек не для такой работы, он вылетает в тот же день. Также корыстных здесь практически нет, рано или поздно уходят.

— Про кладбище ходит столько страшилок и мистических историй. Как вы не боитесь? Вообще как оказались в таком месте?

— Нет там никакой мистики. Это святое место. К тому же, осознаешь, что он лежит под землей на полтора метра. Кладбище — самое безопасное место на земле. Не мертвых надо бояться, а живых людей. Как раз живых-то на кладбище и нет, а, значит, и бояться нечего.

Страшилки придумывают, чтобы туда лишний раз не ходили и ничего не ломали. Но есть один момент. Когда ты находишься на кладбище ночью, тебя оттуда как будто культурно выставляют, будто что-то выдавливает. Правильно, нечего там делать ночью.

До 12 лет меня не брали на кладбище. Я не мог поверить, что покойников просто закапывают. Однажды я сел в автобус в соседнем дворе, который отправился на кладбище и увидел, как гроб исчезает в земле. Мне было интересно, что происходит с самим человеком.

Я спрашивал у мамы: «Если я умру, что будет?» Она отвечала: «Да ничего, сын, сварим флягу компота, поплачем, закопаем». Это были коммунистические времена — сказать нечего было. Про смерть, конечно, мы должны все знать. Смерть — это начало новой жизни, переход в вечность. И к кладбищу нужно относиться как к месту будущего воскресения.

Вообще лучше не скрывать от детей смерть. Увидит ребенок, как машина задавила собачку, и будет у него стресс. Нужно готовить детей — так будет лучше. И самим нужно интересоваться, как правильно следует хоронить. А то, когда случается беда, не знаем, что делать.

В 16 лет я начал работать на кладбище. Были там алкоголики и трудоголики, спортсмены и люди с высшим образованием. Отличал плохое от хорошего. Старался все делать по чести. Я учился на столяра-строителя, резьбе по дереву, работал кочегаром, газонокосильщиком. Но вот здесь мое место. Уже 25 лет.

— Как вы пришли в церковь? Это связано с работой?

— Я учился в интернате, потому что у мамы нас было трое, и она трудилась на трех работах. В выходные ездил домой. Когда учился во втором классе, между детьми прошла молва, будто будет такая книга, в которой крещенные будут записываться, а некрещеные не будут. Я задумался: а вдруг умру некрещеным, и в 12 лет крестился. Воцерковлялся уже на кладбище. Собирал традиции погребения, что-то откидывал как суеверия. Так узнавал и веру. И хранил истину в душе в потаенном местечке.

Сегодня столько понамешано, придумываются непонятные традиции. А ведь есть огромный, накопленный веками православный опыт погребения. Но люди предпочитают языческие выдумки. То полотенца кидают в могилу, то деньги — будто для перевозчика через реку мертвых. Знаете, для чего дают полотенца? Для того, чтобы перед поминальным обедом, после того, как помыли руки, вытереть их.

Еще пример. Допустим, один могильщик выкопал и закапывает тоже в одиночку, уже устал… Откуда взялось поверье, что родственники не закапывают? Это бред. Нигде даже не прописано это. Кто лучше сделает, чем родственник?

Или сигареты на могилу складывают, мол, любил курить, ну, я говорю, диван принесите, «плазму» на оградку повесьте. Люди мыслят материально, не понимают, что человеку там не нужны водка и сигареты, ему нужна молитва!

В древности умирает какой-нибудь хан, ему в могилу коня, а, может, еще и несколько рабов зарежут специально и жену живую положат. А у христиан в первых захоронениях даже креста не было. Поэтому их и отличали от язычников. Традиция хоронить в земле, кстати, пришла от них. Поначалу христиан хоронили в пещерах. Изменились правила, вероятно, в связи с ростом населения.

Наверное, одна из самых главных традиций во время похорон — провожать усопшего, бросая на гроб горсти земли. Сколько нужно кидать? Все кидают по три, а кто-то может и по 8, 15… В книге «Основные ошибки при похоронах» указывается, что прощаются одной горстью, и этим самым дают обещания, что 40 дней будут молиться за его душу. Но этого никто не знает и отдают просто дань традиции. Нужно к этому относиться серьезно — как к сокровенному.

Превратили в помойку

— Когда нужно посещать кладбище — на Пасху или Радоницу?

— На Пасху в храм ходят молиться. Для поминовения усопших есть праздник Радоница. Почему все происходит наоборот? Потому что коммунисты разрушали храмы, и верующие собирались встречать праздник на кладбище, где никто их не видит. Вот традиция и сохранилась, и сейчас идет перелом. Пьют водку, едят, курят на кладбище — «мы всегда так делали!». Вы делали это 70 лет, а раньше такого отродясь не было.

Приедьте на кладбище перед Пасхой или перед Радоницей, а потом после… Накануне праздника администрация вылизывает кладбище, а что происходит потом? Вы придете в ужас. Люди приносят сюда тонны мусора. Бросают его на могилах, а потом спрашивают: почему у нас кладбища грязные? А еще кто-нибудь подожжет мусор, и кресты сгорят. Такое отношение у людей к святому месту, где лежат их предки. Мы просто сделали из кладбища помойку. И из года в год одно и то же. Не хочу осуждать, приезжайте и своими глазами увидите.

— В 2014 году вы обнаружили захоронение основателя бывшего монастыря в Святых Пещерах (с. Покровка) Зосимы (Карцева) и целое кладбище монахов. Расскажите, как вам это удалось?

— Мы взяли благословение у митрополита Валентина, помолились и пошли искать с иеромонахом Пантелеимоном. Как подниматься наверх — к поклонному кресту, ровчик есть, вот там красно-янтарные останки были (у обычного человека белый цвет костей, а красноватый оттенок свидетельствуют о святой жизни). Не могу об этом много говорить. Такое таинство. Кому интересно, поезжайте в святые пещеры. Там мы захоронили найденного монаха.

Раньше настоятелей храмов хоронили за алтарем. Поэтому мы решили копать за старым храмом, от которого остался один фундамент. Когда там возвышался деревянная церковь Николая Чудотворца. Начали читать по грунту, и так нашли могилу основателя пещер Зосимы (Карцева), в руке у него, как положено священнику, был крест А уже после мы обнаружили кладбище монахов за поклонным крестом. В течение трех недель всех нашли. Думали создать костницу, но при современном отношении людей к кладбищу, поняли, что они этого пока не поймут, поэтому не стали выкапывать монахов.

Вообще могильщик должен уметь читать грунт. Люди на кладбище нужны образованные, чтобы не было такого, что капнул и выкинул лопатой кости. Мы с товарищами поняли, как можно предотвратить такие случаи. Мы оставляем будущим поколениям послание: поверх гробы сыпем черную землю из верхнего слоя. Копальщик, увидев неожиданно ее, поймет, что под ней захоронение.

— Иногда приходится слышать о том, что на кладбищах перепродают землю? Вы сталкивались с таким?

— Такие случаи могут произойти только в поселках или мелких городах. На каждом кладбище есть заведующий, который ведет архивную книгу, где указывают дату и место захоронения. Кладбище заключает договор на землю, где так же прописано, в каком квартале располагается могила. Это раньше было через пень-колоду, сейчас все на серьезном уровне, никакой отсебятины. Преступить закон себе дороже.

Сейчас ритуальные услуги на высоком уровне. Не как раньше, гроб абы какой сколотили, бабушки непонятные веночки навязали, похороны походили на каламбур какой-то.

Главное, чтобы сейчас процесс погребения не превращался в конвейер, а то бегом хоронят уже на второй день. Хотя нужно предавать земле на третий день, а до этого непрестанно читать над усопшим молитвы.

— Не было ли у вас курьезных случаев, когда приходилось встречать в могилах живых людей?

— Нет, людей не видел, а вот животные иногда оказываются в могиле. Однажды в тракторную яму упала собака, я спускался, чтобы помочь ей выбраться.

Есть у меня коллега. Однажды выбрасываю я из могилы землю, а мне за шиворот кто-то закидывает. Оглядываюсь, а там землекоп орудует. Так, иногда встречаемся, помогает.

Обычно, в могилу ежики падают, вытаскиваю их. Мыши у меня с лопаты летают, приземлится и побежала-побежала.

Как-то я встретился с грачом. Пролетел надо мной и приземлился на памятник. Гляжу, клюв изогнутый, как отросток, он клевать им не может, погибнет точно. Подхожу, хотя знаю, что не дастся в руки, однако же, он оставался недвижим. Беру его в руки, не вырывается, что делать? Взял ножницы и отрезал отросток на клюве. Грач поднялся в небо, покружил надо мной и улетел.