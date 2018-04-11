«Нерентабельные» люди? Почему жители поселков оказываются в изоляции

Есть в Калининградской области населённые пункты, где для нормальной жизни нет ни магазинов, ни интернета, ни удобного транспортного сообщения. Журналист «АиФ» побывал в одном из таких — Солдатово Правдинского района.

Выжженное поле

Пригласил нас посетить родное село местный житель Александр Селин. Ему надоели несправедливость и равнодушное отношение власти к нуждам земляков.

Подъезжаем к остановке. Безуспешно пытаюсь дозвониться…

«Не у всякого оператора здесь ловит телефон, да и не везде, — объясняет подоспевший Александр Владимирович. — Порой весь дом обегаешь, пока найдёшь угол, где пробивается сигнал. Интернета у нас нет. Из школы прислали ссылки на электронные дневники. А зачем они нужны, если их невозможно посмотреть? Предложение зайти на сайт госуслуг и записаться в медучреждения воспринимаем как издёвку».

Отсутствие интернета — полбеды. Судя по состоянию опор ЛЭП, посёлок и вовсе рискует остаться без электричества. Многие столбы прогнили насквозь. Один из них селянин привязал тросом к бане, чтобы не рухнул. Рядом с остановкой, где школьники ждут автобус, провисли провода. При порыве ветра щёлкают и секутся. Селяне рассказывают, что в прошлом году заискрило на правой стороне посёлка, загорелась трава. Теперь здесь выжженное поле. Такое же чёрное, как перспективы жителей.

«Живу в Солдатово 25 лет. Столько опоры стоят, а сколько до нас стояли! — возмущается мой провожатый. — Энергетики говорят, очень хотим вам помочь, но денег нет. Зато на счётчики нашлись. На каждом столбе — ящик. Регулярно выставляют за свет по 1, 5-2 тыс. руб. Разобраться, сколько фактически нагорело, мы не можем. Платим, как скажут. Отключают свет практически после каждого штормового ветра».

Жители и «АиФ — Калининград» написали обращение в «Янтарьэнерго». Ждём действий. На поле давно стоят новенькие опоры без проводов. Линия уходит «в никуда». Когда их подключат — неизвестно. Отопление в посёлке печное. Жители заготавливают дрова сами. Если с 1 июня не успел записаться в МФЦ Правдинска и получить разрешение на кубометры, остался без дров.

В поликлинику — на такси

Полтора месяца назад в посёлке был сход с участием власти. Люди требовали наладить транспортное сообщение, чтобы могли уехать в Правдинск утром и вернуться в обед. Единственная 620-я маршрутка утром отправляется из райцентра в Калининград и возвращается вечером. Чтобы добраться в поликлинику, «безлошадным» жителям приходится заказывать такси: до Правдинска 500 руб. — в обе стороны. У обладателей авто вся зарплата уходит на бензин да на запчасти.

Водоснабжения в посёлке нет. Система перестала работать восемь лет назад, после развала колхоза «Победа». Восстанавливать её не стали — нерентабельно. Воду таскали из общих колодцев. Позже люди вырыли скважины.

Слово «нерентабельно» жители слышат всякий раз при общении с чиновниками. Проводить оптоволокно в посёлок нерентабельно. Запускать дополнительный автобус, открыть магазин — тоже. В мире, где рулит экономика, не до потребностей обычных людей.

«Живём в тех же условиях, как после войны, в 1946 г. Можно снимать фронтовые фильмы без декораций, — смеются селяне. — Зато сколько обещаний было перед выборами!»

Тишину дня разрывает автомобильный сигнал. Покупателей созывает автолавка. Жёлтый фургон приезжает в посёлок дважды в неделю. Цены — сносные: гречка — 38, яйцо — 59, сахар — 36, молоко — 75 руб. Продавец Роза не накручивает. Ещё и в долг отпускает. Должников у неё — полная тетрадь. Некоторые жители должны по 16 тыс. руб.

«А что делать, если зарплаты нет, а производство встало?» — вздыхает Роза.

Бабушки покупают в фургоне конфеты, колбасу, макароны…

«Хотелось бы магазин, — говорит пенсионерка Мария Гоманкова, — а то приходится по хатам просить, чтобы буханку хлеба из города привезли».

«В нашем посёлке — больше 50 дворов, 130 селян. Как эти люди могут быть нерентабельными? — с горечью говорит Александр Селин. — Мы ничего лишнего не хотим: не бояться, что опоры ЛЭП рухнут. Чтобы дети имели доступ в интернет. Чтобы вовремя добраться к врачу. Через 7 км от Солдатово — Бартошицы (Польша). Расстояние небольшое, а жизнь — другая!»

Страна у нас большая

«Что вас удивляет? Страна у нас большая, не до всех дошли блага цивилизации, — бодро говорит глава округа Павел Баранов. — То, что вы понимаете под «нормальной жизнью», относительно. Для некоторых и туалеты на улице — нормально. Солдатово — один из любимых моих посёлков. Муниципального маршрута здесь нет. Есть внутриобластной. Четыре года назад и его не было — мы добились. И сейчас обращаемся к перевозчикам, предлагаем организовать дополнительный маршрут. Никто не соглашается. Направили в правительство области обращение с просьбой перераспределить маршруты. Что касается интернета, обращались в Ростелеком. Ответ: прокладывать оптоволокно нерентабельно. А бюджетные деньги тратить на эти цели нельзя. Каждый должен заниматься своим делом. Содержать в посёлке отдельно магазин, где не будет продаж, также нерентабельно. Есть автолавка, у жителей — машины… Но транспортный вопрос мы добьём. Жизнь в Солдатово будет ещё лучше!»

«Куда ещё лучше», — ответили бы заботливому главе жители.

В одном он прав: каждый должен заниматься своим делом. Только для районной власти главное дело — создать комфортные условия для жизни людей. Такие же проблемы, как в Солдатово, во многих посёлках.

Житель Ершово Иван Дёмин обивает пороги кабинетов чиновников: сообщение между посёлком и Гвардейском отсутствует. Жители вынуждены идти 7 км до остановки, где ближайший магазин и ФАП, отдают пенсии за проезд на такси. Просят пустить на этом направлении хотя бы маршрутку. В переписке с властями требуют: «Дайте нам пожить полноценной жизнью!». Но проблема не решается с 1994 года.

Администрация Гвардейского округа на наш запрос сообщила, что разработала схему организации транспортного обслуживания населения с расписанием по трём маршрутам пассажирских перевозок. Неоднократно проводился аукцион на оказание услуг по их осуществлению. Но, несмотря на запланированную поддержку из средств местного бюджета потенциальным перевозчикам, заявки на участие не поступили. Пассажиропоток низкий, дохода нет. Власти продолжают искать перевозчиков.

«Все внутримуниципальные перевозки в районах убыточны, — говорит президент некоммерческого партнёрства «Калининградский региональный транспорт» Владимир Гренц. — Ни одна автотранспортная компания не сможет за свой счёт содержать маршрутную сеть. В прошлые годы перевозчикам межмуниципальных маршрутов давали в «довесок» нерентабельные направления. Но данная система себя исчерпала: дизтопливо дорожает. Ещё недавно мы покупали его по 39 руб. за литр, а к лету обещают все 45 руб. Выход один: муниципальные власти должны дотировать перевозки. Рассмотреть каждый маршрут. Расходы могут быть и не такие большие. В Озёрске перевозчик получает от власти небольшие деньги и возит людей. Население довольно. Другой вариант: легализовать таксистов, чтобы они получили лицензию и доставляли жителей».